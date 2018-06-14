TSK'dan Münbiç açıklaması

T\u00fcrk ve ABD'li asker\u00ee yetkililer, M\u00fcnbi\u00e7 Uygulama Plan\u0131 konusunda mutab\u0131k kalarak, metnin her iki \u00fclkenin \u00fcst makamlar\u0131na sunulmas\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Orgeneral Hul\u00fbsi Akar'\u0131n d\u00fcn ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO M\u00fcttefik Kuvvetler Harek\u00e2t Komutan\u0131 Curtis Scaparrotti ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r\n,Suriye'nin kuzeyindeki mevcut g\u00fcvenlik durumu ile daha \u00f6nce mutab\u0131k kal\u0131nan M\u00fcnbi\u00e7 yol haritas\u0131 do\u011frultusunda belirlenen g\u00fcvenlik prensiplerinin uygulanmas\u0131 konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu\u011fu bildirildi.\r\n,Sonra da Twitter hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan TSK \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "Daha \u00f6nce mutab\u0131k kal\u0131nm\u0131\u015f M\u00fcnbi\u00e7 Yol Haritas\u0131 ve M\u00fcnbi\u00e7 G\u00fcvenlik Prensipleri do\u011frultusunda, T\u00fcrkiye ve ABD asker\u00ee yetkililerinin kat\u0131l\u0131m\u0131yla, ABD\u2019nin Avrupa Komutanl\u0131\u011f\u0131 Kararg\u00e2h\u0131\/Stuttgart\u2019ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015ftir.,S\u00f6z konusu toplant\u0131da, T\u00fcrkiye ve ABD asker\u00ee yetkileri taraf\u0131ndan, \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan M\u00fcnbi\u00e7 Uygulama Plan\u0131 konusunda mutab\u0131k kal\u0131nm\u0131\u015f ve mutab\u0131k kal\u0131nan metnin, m\u00fcteakip g\u00f6r\u00fc\u015fmeler i\u00e7in, her iki \u00fclkenin \u00fcst makamlar\u0131na sunulmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.",T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK)'dan M\u00fcnbi\u00e7 konusunda h\u0131zlanan diplomasi trafi\u011fi hakk\u0131nda pe\u015f pe\u015fe a\u00e7\u0131klamalar geldi. \r\n