TSK'dan son dakika Kuzey Irak açıklaması! PKK'ya ağır darbe

Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada s\u0131n\u0131r \u00f6tesi ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131m\u0131nda bulunuldu. \r\n,A\u00e7\u0131klamada, Irak'\u0131n kuzeyinde son bir haftada 18 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. \r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) ayr\u0131ca, Kandil ve Sincar'da 12 ter\u00f6rist hedefin imha edildi\u011fini bildirdi. Yan\u0131 s\u0131ra ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131n\u0131n kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fi vurguland\u0131.,TSK'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle: "01-08 Haziran 2018 tarihleri aras\u0131nda Irak kuzeyindeki b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc hedeflerine y\u00f6nelik d\u00fczenlenen hava harek\u00e2tlar\u0131nda 18 ter\u00f6ristin daha etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi tespit edilmi\u015ftir.","Bu harek\u00e2tlar neticesinde etkisiz h\u00e2le getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 34\u2019e ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r."