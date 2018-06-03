TSK resmen açıkladı! O hainler öldürüldü

T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK), yurti\u00e7i ve yurtd\u0131\u015f\u0131 ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n,A\u00e7\u0131klamada 3 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,TSK ayr\u0131ca ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Irak'\u0131n kuzeyinde 3 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi bildirildi.\r\n,TSK'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"TSK, Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine y\u00f6nelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu silahl\u0131 3 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131."\r\n