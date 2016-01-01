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TSK teyakkuz haline geçti! M-60 tankları Suriye sınırına gidiyor
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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib’e yönelik askeri harekâtının olası sonuçlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında teyakkuz haline geçti.
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