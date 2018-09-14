TSK, Turaz Şahini Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı

T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, T\u00fcrk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlar\u0131nca T\u00fcrkiye'nin ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenen "Turaz \u015eahini-2018 Tatbikat\u0131"na ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin ev sahipli\u011finde, T\u00fcrk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla "Turaz \u015eahini-2018 Tatbikat\u0131" yap\u0131ld\u0131.\r\n,Ba\u015far\u0131yla tamamlanan tatbikata ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, T\u00fcrk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n yan yana u\u00e7tu\u011fu anlar da yer ald\u0131.\r\n\r\n,AA,.,Sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 yan yana havaland\u0131.,TSK o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri payla\u015ft\u0131...