TSK’ya sızmış kripto FETÖ’cülere operasyon

Bu kapsamda 25 ilde e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenleyen Aksaray \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele (TEM) \u015eubesi ekipleri, ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri operasyonda 35 ki\u015fiyi yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. , Edinilen bilgiye g\u00f6re, Aksaray Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\/Paralel Devlet Yap\u0131lanmas\u0131 (FET\u00d6\/PDY) Silahl\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri i\u00e7erisinde s\u0131zm\u0131\u015f \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131n\u0131 de\u015fifre etmeye y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda, \u00f6rg\u00fct i\u00e7erisinde faaliyet g\u00f6sterdi\u011fi tespit edilen, aralar\u0131nda muvazzaf subaylar\u0131n da bulundu\u011fu 1\u2019i emekli 2 yarbay, 1 \u00fcste\u011fmen, 2 te\u011fmen, 1\u2019i ihra\u00e7 34 astsubay, 2 uzman \u00e7avu\u015f olmak \u00fczere 41 \u015fahsa y\u00f6nelik yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131,Operasyon, Aksaray merkezli 25 ilde e\u015f zamanl\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,6 ki\u015finin aranmas\u0131 halen devam ederken, hastanede sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen \u015f\u00fcpheliler sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.