Tükenmişlik sendromuna yakalanan Burak Özçivit'ten kötü haber

\u015e\u00f6hret hastal\u0131\u011f\u0131 olarak bilinen 't\u00fckenmi\u015flik sendromu'na yakalanan \u00fcnl\u00fc oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit'ten hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczecek bir haber geldi.,G\u00fcne\u015f Gazetesi'nin haberine g\u00f6re y\u0131llar \u00f6nce Meryem Uzerli'nin yakaland\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm T\u00fcrkiye'nin bilmesini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 t\u00fckenmi\u015flik sendromuna yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit de yakaland\u0131.\r\n\r\n,Y\u0131llard\u0131r aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015fan Burak \u00d6z\u00e7ivit'in, bu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden psikolo\u011fa gitti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Doktoruna i\u00e7ini d\u00f6ken Burak \u00d6z\u00e7ivit, "Ben bu hayatta istedi\u011fim her \u015feyi elde ettim. ,Can\u0131m kahve i\u00e7mek istedi Paris'e gittim. Gezmek istedim, Ortado\u011fu'ya gittim ama art\u0131k hi\u00e7bir \u015feyden zevk alam\u0131yorum" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Bu sorunu y\u00fcz\u00fcnden tedavi s\u00fcrecine ba\u015flayan Burak \u00d6z\u00e7ivit'e, e\u015fi Fahriye Evcen'in de destek oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,E\u015fiyle ilgili de doktoruyla konu\u015fan Burak \u00d6z\u00e7ivit'in, "Ben sevdi\u011fim kad\u0131nla evlendim. ,Bana her zaman yard\u0131mc\u0131 oldu, oluyor" ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Bu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden yeni sezon i\u00e7in gelen i\u015fleri de geri \u00e7evirdi\u011fi s\u00f6ylenen Burak \u00d6z\u00e7ivit, yak\u0131n zamanda ekranlarda g\u00f6r\u00fcnmeyecek.,\u00dcnl\u00fc oyuncudan \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir haber geldi.,\u00d6z\u00e7ivit, me\u015fhur olarak bilinen bir hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131 ve hastal\u0131\u011f\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Hayranlar\u0131 bu haberle birlikte kahroldu...,\u0130\u015fte \u00d6z\u00e7ivit ile ilgili detaylar...