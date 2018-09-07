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Türkiye Gazetesi

Tüketici kazandı

Tüketici kazandı
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CANAN ERASLAN - Türkiye, ABD yönetiminin ‘Rahibi bırakmazsanız sonuçlarına katlanırsınız’ tehdidinden sonra döviz kurundaki artışla şok yaşadı. Dövizde 3 ayda yüzde 40’a yakın artış olunca bunu fırsat bilen vurguncular atağa kalktı. Türkiye’de üretimi bulunan yabancı firmaların tüketim ürünlerinden marketlere, deterjancısından makarnacısına, çikolatacısına kadar büyük-küçük herkes zam yapma telaşına girdi. Fırsatçılar kârına kâr katmaya çalışırken geliri değişmeyen tüketici zamların altında ezilmeye başladı. Fırsatçının atağını gören devlet, döviz bahanesiyle zam yapanların bu eylemlerini ‘tüketiciyi yanıltma’ kapsamına aldı ve ceza verileceğini açıkladı. Ardından şikâyet mekanizmasını devreye aldı. Alo 174 Gıda Hattı ile Alo 175 Tüketici Hattı’na telefon yağarken, gazetemizi arayan, e-posta gönderen çok sayıda tüketici de fahiş zamları fotoğraflarıyla ifşa etti.

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