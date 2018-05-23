Tüm ağır topları İstanbul'a yığdı!

AK Parti\u2019nin \u2018G\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis\u2019 vurgusunun yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 milletvekili aday listelerinde, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n her platformda dile getirdi\u011fi \u2018\u0130stanbul\u2019u alan T\u00fcrkiye\u2019yi al\u0131r\u2019 vurgusu \u00f6n plana \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u0130stanbul\u2019la ilgili hassasiyeti AK Parti\u2019nin aday listelerine de yans\u0131d\u0131. 16 Nisan referandumunda \u2018Evet\u2019 oylar\u0131n\u0131n \u2018Hay\u0131r\u2019 oylar\u0131n\u0131n alt\u0131nda kalmas\u0131 ile birlikte, \u2018\u0130stanbul\u2019 ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n g\u00fcndeminde \u00f6nemli bir yer tuttu. ,\u0130stanbul listesinde, baz\u0131lar\u0131n\u0131n se\u00e7im b\u00f6lgeleri de de\u011fi\u015ftirilerek, g\u00fc\u00e7l\u00fc isimlere yer verilmesi, Erdo\u011fan\u2019\u0131n se\u00e7imlerde \u0130stanbul\u2019a verdi\u011fi \u00f6nemin g\u00f6stergesi olarak yorumland\u0131. Listelerde dikkat \u00e7ekici bir ba\u015fka unsur ise b\u00f6lge illerinde aday g\u00f6sterilenlerin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn \u2018Muhafazak\u00e2r K\u00fcrt\u2019 k\u00f6kenli isimlere yer verilmesi oldu.,Genel ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funa oturmas\u0131 ile birlikte, \u0130stanbul te\u015fkilat\u0131 ile yak\u0131ndan ilgilenen Erdo\u011fan, hem yerel y\u00f6netimlerde, hem de il-il\u00e7e te\u015fkilatlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fikliklerle gitti. Ard\u0131ndan da, \u0130stanbul milletvekilleri, belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve il-il\u00e7e te\u015fkilat y\u00f6neticileri s\u0131k s\u0131k toplant\u0131lar yap\u0131p; \u0130stanbul i\u00e7in yeni bir rota \u00e7izdi. ,Her platformda \u2018\u0130stanbul\u2019u alan T\u00fcrkiye\u2019yi al\u0131r\u2019 diyerek, se\u00e7imlerde \u0130stanbul\u2019dan \u00e7\u0131kacak sonucun \u00f6nemine vurgu yapan Erdo\u011fan, \u0130stanbul\u2019a yerle\u015ftirilecek isimler \u00fczerinde detayl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. ,Kabinenin ve partinin \u00f6nemli isimlerini \u0130stanbul\u2019a ta\u015f\u0131yarak bu ildeki kadrosunu tahkim eden Erdo\u011fan\u2019\u0131n bu hamlesi, se\u00e7imlerde \u0130stanbul\u2019a verdi\u011fi \u00f6nemin bir g\u00f6stergesi olarak yorumland\u0131.,Erdo\u011fan\u2019\u0131n, ayn\u0131 durumun ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in se\u00e7im b\u00f6lgesinde kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olan isimler i\u00e7in 3 d\u00f6nem kural\u0131n\u0131 i\u015fletmeme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. ,AK Parti\u2019de, ge\u00e7mi\u015f se\u00e7imlerde yeniden milletvekili olamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in parti ile ba\u011f\u0131n\u0131 koparmayan 20\u2019nin \u00fczerinde eski milletvekilinin 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in aday g\u00f6sterilmesi de parti kulislerinde, Erdo\u011fan\u2019\u0131n her platformda AK Parti\u2019nin bir dava hareketi oldu\u011fu dile getirmesinin g\u00f6stergesi olarak yorumland\u0131. ,7 Haziran 2015 se\u00e7imlerinde 3 d\u00f6nem kural\u0131na tak\u0131lan partinin a\u011f\u0131r toplar\u0131 aday yap\u0131lmam\u0131\u015f, sonras\u0131nda yap\u0131lan tespitlerde bu durumun se\u00e7imlere olumsuz etkisi oldu\u011fu belirlenmi\u015fti. ,\u0130stanbul\u2019un \u00fc\u00e7 se\u00e7im b\u00f6lgesine ait listenin ilk 5 s\u0131ras\u0131nda kabine \u00fcyeleri Berat Albayrak, Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya, S\u00fcleyman Soylu, Numan Kurtulmu\u015f, Nurettin Canikli\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra, parti y\u00f6netiminden Mustafa Ata\u015f, Erol Kaya ve Vedat Demir\u00f6z gibi g\u00fc\u00e7l\u00fc isimler bulunuyor.,Erdo\u011fan\u2019\u0131n, Canikli, Soylu, Kurtulmu\u015f, Samsun Milletvekili ve eski bakan Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7 ile Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131, Bitlis Milletvekili Demir\u00f6z\u2019\u00fcn mevcut se\u00e7im b\u00f6lgelerini de\u011fi\u015ftirip \u0130stanbul\u2019dan aday g\u00f6stermesi de kulislerde \u2018\u00f6nemli bir hamle\u2019 olarak de\u011ferlendiriyor.,\u00d6zellikle Akdeniz\u2019de oy potansiyelleri olan S\u00fcleymanc\u0131lar cemaatinin temsilcilerinden ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Denizolgun\u2019un o\u011flu Fatih S\u00fcleyman Denizolgun da AK Parti\u2019den milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterildi.,Erdo\u011fan, AK Parti\u2019deki 3 d\u00f6nem kural\u0131n\u0131 da se\u00e7im b\u00f6lgesini s\u00fcr\u00fckleyecek isimler i\u00e7in esnetmi\u015f oldu. , Yeniden aday g\u00f6sterilen 3 d\u00f6nemlik AK Partililer aras\u0131nda bakanlar Veysel Ero\u011flu, Fikri I\u015f\u0131k ve L\u00fctfi Elvan, TBMM Ba\u015fkanvekili Ahmet Ayd\u0131n, Grup Ba\u015fkanvekili \u0130lknur \u0130nce\u00f6z, genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz ve \u00d6znur \u00c7al\u0131k ile Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcreyya Sadi Bilgi\u00e7 bulunuyor.\r\n,Eski milletvekillerinden yeniden aday g\u00f6sterilenler aras\u0131nda, Ekrem \u00c7elebi, Ziver \u00d6zdemir, Fetani Battal, Feyzi Berdibek, Vahit Kiler, Oya Eronat, Sermin Bal\u0131k, Z\u00fclf\u00fc Demirba\u011f, Fazilet Da\u011fc\u0131 \u00c7\u0131\u011fl\u0131k, Derya Bakbak, Recep \u00d6zel, Canan Kals\u0131n, Yunus K\u0131l\u0131\u00e7, Orhan Erdem, G\u00fclay Samanc\u0131, \u0130smail G\u00fcne\u015f ve G\u00fcl