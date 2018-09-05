Tüm borçlar silindi

Yap\u0131land\u0131rma ile Ba\u011f-Kur\u2019lulara y\u00f6nelik bir uygulama daha yap\u0131ld\u0131. 31 May\u0131s \u00f6ncesine ait prim borcu olup da bunu yap\u0131land\u0131rmayan; esnaf, mahalle ve k\u00f6y muhtarlar\u0131, \u015firket ortaklar\u0131, tar\u0131msal faaliyette bulunan \u00e7ift\u00e7ilerin t\u00fcm prim bor\u00e7lar\u0131 silindi ve hizmet s\u00fcreleri de donduruldu. Bor\u00e7 silme i\u015flemi 1 A\u011fustos itibariyle ger\u00e7ekle\u015fti.,Peki, prim borcu silinip de sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 dondurulanlar ne yapacak? \u0130leride dondurulan s\u00fcrelere ili\u015fkin primleri \u00f6deyebilirler ve sigortal\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 yeniden canland\u0131rabilirler. Bu durumda da emeklilik i\u00e7in gerekli prim g\u00fcn say\u0131lar\u0131na ekleme yapm\u0131\u015f olurlar. B\u00f6ylece yeterli prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 olmas\u0131na ve ya\u015f\u0131 da doldurmas\u0131na ra\u011fmen bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 emekli olamayan Ba\u011f-Kur\u2019lular emekli olabilirler. Bunun i\u00e7in yap\u0131lmas\u0131 gereken ise; \u00f6nce SGK\u2019ya ba\u015fvurmak, ard\u0131ndan da hesaplanan prim tutar\u0131n\u0131 \u00fc\u00e7 ay i\u00e7inde \u00f6demek.,\r\n \r\nSosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), ba\u015fvuru ko\u015fulu olmadan, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmaya gitmeyen t\u00fcm Ba\u011f-Kur\u2019lular\u0131n prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 otomatik olarak sildi. Daha a\u00e7\u0131k bir anlat\u0131mla; bu y\u0131l\u0131n May\u0131s ay\u0131 ve \u00f6ncesine ait prim borcu olan Ba\u011f-Kur\u2019lular, bu bor\u00e7lar\u0131n\u0131 31 Temmuz\u2019a kadar yap\u0131land\u0131rmad\u0131larsa bor\u00e7lar\u0131 silindi ve hizmet s\u00fcreleri durduruldu. Yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lma olmamas\u0131 i\u00e7in \u015funa da de\u011fineyim, prim borcunu yap\u0131land\u0131ranlar\u0131n prim bor\u00e7lar\u0131 silinmedi, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demeleri halinde emeklilik hakk\u0131ndan yararlanabilecek.,\r\n \r\nBirincisi, prim borcu olan Ba\u011f-Kur\u2019lulara bu bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131rma imkan\u0131 tan\u0131nd\u0131. Haktan yararlananlar m\u00fcracaat etti, bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131rd\u0131 ve ilk taksit \u00f6demesi de 7 Eyl\u00fcl tarihinde yap\u0131lacak. \u0130kincisi, \u00f6nceki yap\u0131land\u0131rmalar nedeniyle prim borcu olup da sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcrelerini durduranlara, sigortal\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 yeniden canland\u0131rma imkan\u0131 verildi. Bu haktan yararlananlar da ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n ,Prim borcu silinen sigortal\u0131lardan prim \u00f6demi\u015f olanlar, \u00f6nceden \u00f6dedikleri primlerin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olan ay sonu itibariyle; hi\u00e7 prim \u00f6dememi\u015f olanlar ise sigorta tescil tarihi itibariyle hizmet s\u00fcreleri durduruldu. \u00d6rne\u011fin, son prim \u00f6demesini 2015\u2019in Haziran ay\u0131nda yapan Ba\u011f-Kur\u2019lu sigortal\u0131n\u0131n, prim bor\u00e7lar\u0131 bu tarih itibariyle silindi ve sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 da durduruldu. Durdurulan s\u00fcreler ise sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresinden say\u0131lmayaca\u011f\u0131 gibi SGK bunlar\u0131 alacaklar aras\u0131nda da g\u00f6stermeyecek. Sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 durdurulup da \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin ise sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 1 Haziran 2018 itibar\u0131yla yeniden ba\u015flat\u0131ld\u0131. \u015eunu da belirteyim, prim borcu oldu\u011fu i\u00e7in devletin sundu\u011fu sa\u011fl\u0131k hizmetinden yararlanamayan Ba\u011f-Kur\u2019lular bu d\u00fczenlemeyle sa\u011fl\u0131k hizmeti de alabilecekler.,Bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmas\u0131 sonras\u0131 okuyuculardan, \u00f6zellikle de Ba\u011f-Kur\u2019lulardan, \u2018bizim durumumuz ne olacak?\u2019 diye onlarca soru geliyor. Vergi ve prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan yasa, Ba\u011f-Kurlu\u2019lar\u0131 bir\u00e7ok y\u00f6nden ilgilendiriyordu.