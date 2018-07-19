Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 432 lira yükseldi

K\u0131dem tazminat\u0131, SSK'l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n g\u00fcvencesi niteli\u011finde. ,Bu tazminata hak kazanmak i\u00e7in bir i\u015fyerinde kesintisiz en az bir y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fmak gerekiyor. ,Tazminat her bir y\u0131l i\u00e7in 1 ayl\u0131k br\u00fct \u00fccret kadar oluyor. ,\u00c7al\u0131\u015fana \u00f6denecek tazminat\u0131n tavan\u0131 memur maa\u015flar\u0131na endeksli. Temmuz'da memur maa\u015f\u0131 zamland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu tavan da y\u00fckseldi.,Tazminat tavan\u0131 memur zamm\u0131 olan y\u00fczde 8.65 oran\u0131nda artarak, 5 bin 2 liradan 432 lira art\u0131\u015fla 5 bin 434 liraya \u00e7\u0131kt\u0131., Bu tutar 31 Aral\u0131k'a kadar ge\u00e7erli olacak. Buna g\u00f6re, \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015f\u0131 10 bin lira da olsa k\u0131dem tazminat\u0131 her y\u0131l i\u00e7in 5 bin 434 lira olarak \u00f6denecek., Br\u00fct maa\u015f\u0131 6 bin lira olan ve 10 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7inin k\u0131dem tazminat\u0131, 1 Temmuz \u00f6ncesine g\u00f6re 4 bin 320 lira artt\u0131. ,Bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n k\u0131dem tazminat\u0131 alabilmesi i\u00e7in kendi iste\u011fi d\u0131\u015f\u0131nda i\u015ften ayr\u0131lmas\u0131 gerekiyor. ,Bunun istisnalar\u0131 da var. Erkek i\u015f\u00e7i askerlik, kad\u0131n evlili\u011fi nedeniyle (1 y\u0131l i\u00e7inde) i\u015ften ayr\u0131l\u0131rsa k\u0131demini alabilir. Emekli olmak i\u00e7in i\u015ften \u00e7\u0131kanlar k\u0131dem tazminat\u0131 al\u0131r. Hakl\u0131 fesihle i\u015ften ayr\u0131lana da k\u0131dem tazminat\u0131 \u00f6denir.