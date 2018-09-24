Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte yeni BES planı

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n, a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131, 2019-2021 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsayan Yeni Ekonomi Program\u0131'na (YEP) sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de girdi.,YEP'e giren de\u011fi\u015fiklikler hem kelimenin tam anlam\u0131yla devrim niteli\u011finde hem de t\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve reel sekt\u00f6r\u00fc yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n\r\n,At\u0131lacak ad\u0131mlardan biri, BES konusunda. Yeni Ekonomi Program\u0131'nda, b\u00fcy\u00fcme ve istihdam ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda uygulanacak politikalar ve tedbirler aras\u0131nda yer alan bireysel emeklilik konusunda aynen \u015funlar yaz\u0131yor: ,\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n i\u015fverenleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak kat\u0131lmas\u0131 uygulamas\u0131 yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131larak daha s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir hale getirilecek.\r\n\r\n,Bir di\u011feri ise sigortac\u0131l\u0131k alan\u0131nda. ,Bu konuda da; \u00fclke genelinde, teminat bulunamayan riskleri kapsayacak bir T\u00fcrkiye Reas\u00fcrans Havuzu olu\u015fturulacak. ,Ger\u00e7i, her iki konu da ilk defa Yeni Ekonomi Program\u0131'nda yer alm\u0131yor. ,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, a\u011fustos ay\u0131nda Yeni Ekonomi Modelini a\u00e7\u0131klarken de milli reas\u00fcrans modeli uygulanaca\u011f\u0131n\u0131, bireysel emeklilikte de de\u011fi\u015fiklikler yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getirmi\u015fti.\r\n\r\n,Peki, nedir bu de\u011fi\u015fiklikler? \u0130lk ortaya \u00e7\u0131kan bilgilere g\u00f6re; Otomatik BES uygulamas\u0131 zorunlu hale getirilecek,\u0130ster kamu olsun, ister \u00f6zel sekt\u00f6r, 45 ya\u015f alt\u0131 t\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n i\u015fverenleri taraf\u0131ndan BES'e dahil edilmesini sa\u011flayan otomatik kat\u0131l\u0131m uygulamas\u0131, 2017 ba\u015f\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130ki sene i\u00e7inde 12 milyona yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan sisteme giri\u015f yapt\u0131, bunlar\u0131n y\u00fczde 60'a yak\u0131n\u0131 sistemden \u00e7\u0131kt\u0131; 5 milyon \u00e7al\u0131\u015fan ise kalarak, tasarruf etmeye ba\u015flad\u0131. \u00c7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n bu kadar fazla olu\u015fu ise ekonomi y\u00f6netimini memnun etmedi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte, Yeni Ekonomi Program\u0131'nda yer alan otomatik BES'in yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131larak daha s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir hale getirilecek olmas\u0131ndan kas\u0131t, uygulaman\u0131n zorunlu hale getirilmesi.\r\n\r\n,Malum, otomatik kat\u0131l\u0131m, zorunlu bir sistem de\u011fil; isteyen diledi\u011fi zaman sistemden ayr\u0131labiliyor., Yeni d\u00fczenleme ile \u00e7al\u0131\u015fanlar sistemden ayr\u0131lamayacak.\r\n\r\n,Ne kadar s\u00fcreyle? \u00d6\u011frendi\u011fime g\u00f6re \u00fc\u00e7 y\u0131l s\u00fcreyle. ,Daha a\u00e7\u0131k bir anlat\u0131mla, \u00e7al\u0131\u015fanlar, i\u015fverenleri taraf\u0131ndan sisteme dahil edilecek ve \u00fc\u00e7 y\u0131l boyunca da sistemden \u00e7\u0131kamayacak; her ay maa\u015flar\u0131ndan belli bir miktar kesilip, tasarruf i\u00e7in emeklilik \u015firketlerine g\u00f6nderilecek.\r\n\r\n,YEP'te yer alan bir di\u011fer konu ise sigortac\u0131l\u0131kta reas\u00fcrans havuzu kurulacak olmas\u0131. ,Ad\u0131 da T\u00fcrkiye Reas\u00fcrans Havuzu. Ama\u00e7 ne?Y\u0131llard\u0131r, sigortac\u0131lar\u0131n, belli ba\u015fl\u0131 sekt\u00f6rlerde faaliyet g\u00f6steren \u015firketleri riskli g\u00f6r\u00fcp sigortalamad\u0131klar\u0131 ya da fahi\u015f primlerle sigortalad\u0131klar\u0131 veya da sigorta i\u00e7in ek \u00f6nlemler talep ettikleri \u015fikayet konusudur.\r\n\r\n,Mesela, tekstil alan\u0131ndaki \u00e7\u0131r\u00e7\u0131r fabrikalar\u0131. Mesela, boya-kimya tesisleri. ,\u0130\u015fte, kurulacak olan T\u00fcrkiye Reas\u00fcrans Havuzu, bu \u015firketlerin sigortaya kolay ve ucuz ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.\r\n\r\n,\u00d6\u011frendi\u011fime g\u00f6re de T\u00fcrkiye Reas\u00fcrans Havuzunu, Do\u011fal Afet Sigortalar\u0131 Kurumu (DASK) y\u00f6netecek.\r\n\r\n,Yeni Ekonomi Program\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lacak bu iki de\u011fi\u015fiklik devrim niteli\u011finde; \u00f6zellikle de otomatik BES'in zorunlu hale getirilecek olmas\u0131., Sigorta havuzu kurulmas\u0131 ise reel sekt\u00f6r\u00fcn elini rahatlatacak bir uygulama.\r\n\r\n