Tüm dengeler değişecek! Trump talimatı verdi

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'tan t\u00fcm dengeleri de\u011fi\u015ftirecek bir hamle geldi.,Ba\u015fkan Trump talimat\u0131 verdi.,,Trump, Beyaz Saray'dan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, ABD Ticaret Temsilcili\u011fine (USTR) 200 milyar dolarl\u0131k ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirilecek \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcnleri belirlemesi y\u00f6n\u00fcnde direktif verdi\u011fini bildirdi.,Pekin y\u00f6netiminin, ABD'nin 6 Temmuz'da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek 50 milyar dolarl\u0131k tarifelerine e\u015f de\u011fer kar\u015f\u0131 tarifeler a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 sert bir dille ele\u015ftiren Trump, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Cuma g\u00fcn\u00fc, \u00c7in'den ithal edilen 50 milyar dolar de\u011ferinde \u00fcr\u00fcne g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamaya y\u00f6nelik plan\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131m. Bu tarifeler, \u00c7in'in teknoloji ve inovasyon alanlar\u0131ndaki adaletsiz uygulamalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmesini te\u015fvik etmek i\u00e7in uygulamaya girecek.\r\n\r\nBuna kar\u015f\u0131n ve ne yaz\u0131k ki \u00c7in, ABD'nin ithalat\u0131na 50 milyar dolar de\u011ferinde tarife koymaya karar verdi. \u00d6yle g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor ki \u00c7in'in, Amerika'n\u0131n fikri m\u00fclkiyet haklar\u0131na ve teknolojisine y\u00f6nelik adaletsiz uygulamalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye hi\u00e7 niyeti yok. Bu uygulamalar\u0131 de\u011fi\u015ftirmek yerine hi\u00e7bir yanl\u0131\u015f\u0131 olmayan Amerikan \u015firketlerini, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 ve \u00e7ift\u00e7ileri tehdit ediyor."\r\n\r\nTrump, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bu durumun kabul edilemez oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, \u00c7in'i s\u00f6z konusu uygulamalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye, pazar\u0131n\u0131 Amerikan \u00fcr\u00fcnlere a\u00e7maya ve ABD ile daha dengeli bir ticareti kabul etmeye te\u015fvik i\u00e7in ek tedbirler gerekti\u011fini savundu.\r\n\r\nABD-\u00c7in ticaretinin daha e\u015fit bir seviyede olmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Trump, "Bu nedenle USTR'ye, y\u00fczde 10 ek g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulanacak 200 milyar dolarl\u0131k \u00c7in men\u015feli \u00fcr\u00fcn\u00fc belirlemesi direktifini verdim. Bu tarifeler, \u00c7in uygulamalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeyi reddederse ve yak\u0131n zamanda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 tarifeleri hayata ge\u00e7irmekte \u0131srar ederse, yasal s\u00fcre\u00e7 tamamland\u0131ktan sonra y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek." ifadelerini kulland\u0131.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u00c7in'in yeniden misilleme yapmas\u0131 durumunda nas\u0131l bir yol izlenece\u011fine de de\u011findi.\r\n\r\n"\u00c7in tarifelerini tekrar art\u0131r\u0131rsa, bu eyleme 200 milyar dolarl\u0131k \u00fcr\u00fcne daha ek g\u00fcmr\u00fck vergisiyle yan\u0131t veririz." ifadesine a\u00e7\u0131klamas\u0131nda yer veren Trump, ABD'nin art\u0131k hi\u00e7bir \u00fclke taraf\u0131ndan suistimal edilemeyece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nWashington y\u00f6netimi, ge\u00e7en cuma g\u00fcn\u00fc, \u00c7in'den ithal edilen 50 milyar dolar de\u011ferindeki bini a\u015fk\u0131n teknoloji \u00fcr\u00fcn\u00fcne 6 Temmuz 2018'den itibaren y\u00fczde 25 ek g\u00fcmr\u00fck tarifesi uygulanaca\u011f\u0131 duyurmu\u015ftu. Bu ad\u0131m\u0131n ard\u0131ndan \u00c7in h\u00fck\u00fcmeti, ABD'den ithal etti\u011fi 50 milyar dolarl\u0131k 659 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 25 g\u00fcmr\u00fck tarifesi uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.