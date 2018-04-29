Tüm dünyayı şoke eden görüntüler! Gizlice böyle çekildi...

Afrika'da gen\u00e7 futbolcular\u0131n 'k\u00f6le' olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131na ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Skandala ili\u015fkin detaylar ise \u015f\u00f6yle: Laos'taki Champasak United kul\u00fcb\u00fcne getirilen Bat\u0131 Afrikal\u0131 \u00e7ok say\u0131da oyuncuya 'futbol akademisine' getirildi s\u00fcs\u00fc verildi.\r\n\r\n,Ancak futbolcular\u0131n kul\u00fcbe getirilmesi konusunda bir\u00e7ok \u015f\u00fcphe olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Oyuncular 'k\u00f6le' gibi sat\u0131ld\u0131klar\u0131ndan haberizdi. Hepsine onlara bu konuda bilgi verilmeden alt\u0131\u015far y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fmeler imzalat\u0131ld\u0131., Bu sayede \u00e7ocuklar\u0131n yasal olarak \u00fclkelerine d\u00f6nmelerinin \u00f6n\u00fc kapat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6zle\u015fmede oyunculara kalacak yer ve maa\u015f s\u00f6z\u00fc verilmi\u015fti. Ancak hi\u00e7birine \u00f6deme yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 gibi kalacak bir yer de verilmedi.\r\n\r\n,Ancak hi\u00e7birine \u00f6deme yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 gibi kalacak bir yer de verilmedi.,Afrikal\u0131 \u00e7ocuk futbolcular stadyumun yan\u0131ndaki tesiste yerde uyudu. Bir odada 30 ki\u015fi uyuyordu. S\u00f6z konusu skandal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler 2015 y\u0131l\u0131nda \u00e7ekilmi\u015fti. Olay\u0131n ard\u0131ndan ise Laos futbol federasyonuna rekor bir ceza verildi.\r\n\r\n,Olay\u0131 ara\u015ft\u0131ran Liberyal\u0131 gazeteci Wleh Bedell, asl\u0131nda Champasak kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn bir futbol akademisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Yasal olmayan hayali bir akademiye kand\u0131r\u0131larak ve sat\u0131larak getirilen \u00e7ocuklar sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullarda hayatta kalmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,FIFA'n\u0131n bask\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Champasak kul\u00fcb\u00fc 17 futbolcuyu serbest b\u0131rakt\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan Laos Futbol Federasyonu'na 700 bin dolar ceza verildi.\r\n\r\n,Liberya'ya d\u00f6nen futbolcular BBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda k\u00f6t\u00fc beslendiklerini, ceplerine \u00e7ok az para girdi\u011fini, t\u0131bbi olarak ise hi\u00e7bir destek g\u00f6rmediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Gen\u00e7 futbolcular pasaportlar\u0131n\u0131n kul\u00fcp taraf\u0131ndan rehin tutuldu\u011funu ve yasad\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7men say\u0131ld\u0131klar\u0131 i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131ya da \u00e7\u0131kamad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n