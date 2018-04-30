Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Beratcan'ın ağabeyinin velayeti...

10 ya\u015f\u0131ndaki Beratcan'\u0131n kaybolduktan 15 g\u00fcn sonra cans\u0131z bedeni bulunmu\u015ftu.,\u0130stanbul Kartal\u2019da 9 Mart 2016 g\u00fcn\u00fc kaybolduktan sonra Tuzla\u2019da ormanl\u0131k alanda cesedi bulunan 10 ya\u015f\u0131ndaki Beratcan Karak\u00fct\u00fck\u2019\u00fcn \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019yi derinden sarst\u0131. S\u0131r perdesi g\u00fcnler sonra araland\u0131, Beratcan\u2019\u0131 annesi T\u00fcrkan Karak\u00fct\u00fck\u2019\u00fcn servis\u00e7i sevgilisi Ersin Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n vah\u015fice katletti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra anne Karak\u00fct\u00fck hakk\u0131nda \u2018kasten adam \u00f6ld\u00fcrmeye azmettirme\u2019 su\u00e7undan dava a\u00e7\u0131ld\u0131. Yarg\u0131lama s\u00fcresince \u00e7ift birbirini su\u00e7lad\u0131. T\u00fcrkan Karak\u00fct\u00fck yasak a\u015fk\u0131 e\u015fi ve \u00e7ocu\u011funun bildi\u011fini ve sevgilisini azmettirmedi\u011fini s\u00f6yledi. Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 ise anneyi su\u00e7layarak Beratcan\u2019\u0131n ili\u015fkilerini \u00f6\u011frenmesi \u00fczerine \u00f6ld\u00fcrme emrini annenin verdi\u011fini iddia etti. Gazete Habert\u00fcrk'ten Arzu Kaya'n\u0131n haberine g\u00f6re dava sonunda T\u00fcrkan Karak\u00fct\u00fck beraat etti, sevgilisi a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet ve 6 y\u0131l hapse \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,E\u015fine dava a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra mahkemenin yolunu tutan Beratcan\u2019\u0131n babas\u0131 Erg\u00fcn Karak\u00fct\u00fck, e\u015finden bo\u015fanmak istedi. Karak\u00fct\u00fck, e\u015finin kendisini aldatmas\u0131 ve o\u011flunun \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc gerek\u00e7e g\u00f6stererek 16 ya\u015f\u0131ndaki di\u011fer o\u011flu B.K.\u2019n\u0131n velayetinin kendisine verilmesini talep etti.\r\n\r\n,Baban\u0131n avukat\u0131 Hicran \u0130lhan da velayetin kendilerine verilmemesi halinde \u00e7ocu\u011fun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 bir yurtta kalmas\u0131n\u0131 istedi. B.K. ise \u201cAnnemle beraber ya\u015famak istiyorum\u201d dedi. Anadolu Aile Mahkemesi, taraflar\u0131n bo\u015fanmas\u0131na karar verdi. Davac\u0131 baban\u0131n talebinin aksine 16 ya\u015f\u0131ndaki B.K.\u2019n\u0131n iste\u011fini dikkate alan mahkeme, velayeti anneye verdi. Ay\u0131n belli g\u00fcnlerinde baban\u0131n \u00e7ocu\u011fu ile ili\u015fki kurabilmesine h\u00fckmeden mahkeme, B.K.\u2019n\u0131n bak\u0131m\u0131 i\u00e7in de ayl\u0131k 200 TL nafakan\u0131n babadan al\u0131n\u0131p anneye verilmesini kararla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Karar\u0131 de\u011ferlendiren Avukat Hicran \u0130lhan, anne hakk\u0131nda cinayet davas\u0131nda verilen beraat karar\u0131n\u0131n kesinle\u015fmedi\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\u00c7ocu\u011fun g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc velayet davalar\u0131nda \u00f6nemli. 15 ya\u015f\u0131ndan sonra \u00e7ocu\u011fun iradesine itibar edilir. Zorla ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 bir yurtta bar\u0131nd\u0131rabilirsiniz, ne de baba yan\u0131nda tutabilir. \u00c7ocu\u011fun iradesi anneden yana oldu. Mahkeme asl\u0131nda karars\u0131z kald\u0131. Re\u015fit olmas\u0131na az bir s\u00fcre kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu \u015fekilde bir uygulamaya gitti. Annenin beraat karar\u0131n\u0131 Yarg\u0131tay\u2019a ta\u015f\u0131d\u0131k. Annenin beraat karar\u0131 olmasayd\u0131 mahkeme anneye velayeti vermezdi.\u201d