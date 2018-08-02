Tuna Bekleviç, Trump'u alkışladı 'yaptırımı artırın' çağrısı yaptı

Kendi partisini kurdu olmad\u0131. Sa\u011fa sola yamand\u0131 diki\u015f tutturamad\u0131. AK Parti milletvekili aday\u0131 oldu se\u00e7ilemedi. ,Beklevi\u00e7, ABD'nin T\u00fcrkiye'ye uygulad\u0131\u011f\u0131 skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131na alk\u0131\u015f tuttu.\r\n\r\n,"Br\u00fcksel konumu"ndan sosyal medya hesab\u0131na Beklevi\u00e7, "ABD\u2019nin Erdo\u011fan rejiminin Bakanlar\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Abd\u00fclhamit G\u00fcl\u2019e yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131n\u0131 olumlu buluyor; al\u0131nan bu karar\u0131n rejimin siyaset,i\u015f d\u00fcnyas\u0131,b\u00fcrokrasi ve yarg\u0131daki t\u00fcm uzant\u0131lar\u0131n\u0131 kapsayacak \u015fekilde geni\u015fletilmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. ABD\u2019nin Erdo\u011fan rejiminin Bakanlar\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Abd\u00fclhamit G\u00fcl\u2019e yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131n\u0131 olumlu buluyor; al\u0131nan bu karar\u0131n rejimin siyaset,i\u015f d\u00fcnyas\u0131, b\u00fcrokrasi ve yarg\u0131daki t\u00fcm uzant\u0131lar\u0131n\u0131 kapsayacak \u015fekilde geni\u015fletilmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" diye yazd\u0131.\r\n,\r\nFET\u00d6 a\u011fz\u0131yla konu\u015fan Beklevi\u00e7, ABD'yi ele\u015ftiren CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na da tepki g\u00f6sterdi.,T\u00fcrk siyasetinde umdu\u011funu bulamayan Tuna Beklevi\u00e7, son krizde ABD'nin yan\u0131nda durarak ihanetin dibine vurdu.,AB Bakan\u0131na dan\u0131\u015fman oldu tutunamad\u0131.