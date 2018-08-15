Tunceli ve Van'da çatışma! İçişleri'nden açıklama

Tunceli'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda turuncu listede yer alan iki ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Van\u2019\u0131n Ba\u015fkale il\u00e7esinde d\u00fczenlenen operasyonda a\u011faca \u00e7\u0131karak saklanan bir ter\u00f6rist sa\u011f, bir ter\u00f6rist ise \u00f6l\u00fc ele ge\u00e7irildi.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Turuncu Listede bulunan iki ter\u00f6rist 14 A\u011fustos 2018 tarihinde Tunceli\u2019de ger\u00e7ekle\u015ftirilen i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.,\u00c7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131,Ter\u00f6ristba\u015flar\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Van Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bir grup ter\u00f6ristin Ba\u015fkale il\u00e7esi Sall\u0131dere Mahallesi'ne geldi\u011fi ve eylem haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7erisinde oldu\u011fu bilgisinin vatanda\u015flar taraf\u0131ndan jandarmaya iletilmesi \u00fczerine operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Yap\u0131lan aramada s\u00f6z konusu ter\u00f6ristlere ait 1 adet M-16 piyade t\u00fcfe\u011fi, 1 adet tabanca, 4 adet el bombas\u0131, 8 adet AK-47 piyade t\u00fcfe\u011fi \u015farj\u00f6r\u00fc, 1 adet M-16 piyade t\u00fcfe\u011fi \u015farj\u00f6r\u00fc, 1 adet tabanca \u015farj\u00f6r\u00fc, 122 adet M-16 piyade t\u00fcfe\u011fi fi\u015fe\u011fi, 119 adet AK-47 piyade t\u00fcfe\u011fi fi\u015fe\u011fi, 14 adet tabanca fi\u015fe\u011fi, 1 adet termal d\u00fcrb\u00fcn ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,B\u00f6lgede halk\u0131n huzur ve g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamaya y\u00f6nelik ter\u00f6rle m\u00fccadele faaliyetlerinin aral\u0131ks\u0131z devam edece\u011fi bildirildi.\r\n\r\n, Operasyon s\u0131ras\u0131nda bir a\u011faca \u00e7\u0131karak saklanan bir ter\u00f6rist sa\u011f olarak yakaland\u0131. Tespit edilen ba\u015fka bir ter\u00f6rist ise teslim olmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde yap\u0131lan \u00e7a\u011fr\u0131lara ate\u015fle kar\u015f\u0131l\u0131k vermesi \u00fczerine \u00f6l\u00fc olarak ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,Van \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 14-15 A\u011fustos'ta Van \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn deste\u011fiyle yapt\u0131\u011f\u0131 \u015eehit Jandarma Er Ekrem Kayg\u0131s\u0131z Operasyonu kapsam\u0131nda arazi aramas\u0131 yap\u0131ld\u0131., Aranan Ter\u00f6ristler Listesinde \u2018\u2019Turuncu Liste\u2019\u2019de bulunan; s\u00f6zde Dersim Saha \u00d6SB\/YPS sorumlusu \u2018Rezzan Mardin kod adl\u0131 \u00d6mer Duran\u2019 ve s\u00f6zde Bat\u0131 Cephe YJA STAR sorumlusu \u2018Jindar kod adl\u0131 P\u0131nar Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019 14 A\u011fustos 2018 tarihinde Tunceli\u2019de ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda etkisiz hale getirilmi\u015ftir" denildi.\r\n\r\n