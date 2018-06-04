Tunus'ta kaçak göçmen teknesi battı: 46 ölü

Tunus a\u00e7\u0131klar\u0131nda yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan teknenin batmas\u0131 sonucu 46 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi.\r\n,Tunus Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u00fclkenin g\u00fcneyindeki Sfaks kentinde bulunan deniz kuvvetleri, 46 yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7menin cesedine ula\u015ft\u0131, 7'si yabanc\u0131 uyruklu 68 g\u00f6\u00e7men de kurtar\u0131ld\u0131.\r\n,Sfaks kentine ba\u011fl\u0131 Kerkene Adas\u0131'ndan 5 mil a\u00e7\u0131kta, 80'i Afrika as\u0131ll\u0131 yakla\u015f\u0131k 180 yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7meni ta\u015f\u0131yan teknenin su almas\u0131 sonucu batt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, deniz birliklerinin hava ara\u00e7lar\u0131, dalg\u0131\u00e7 ve teknelerle kay\u0131p arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.\r\n,Tunus, \u0130talya k\u0131y\u0131lar\u0131na yak\u0131n konumu nedeniyle, umuda yolculuk i\u00e7in Akdeniz'de tehlikeli yolculu\u011fa \u00e7\u0131kan yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7menlerin u\u011frak noktas\u0131 olarak dikkati \u00e7ekiyor.\r\n,Arap Bahar\u0131 isimli s\u00fcre\u00e7ten demokratik kazan\u0131mlarla \u00e7\u0131kmay\u0131 ba\u015faran Tunus, devrimin vadetti\u011fi ekonomik beklentilerini kar\u015f\u0131layamad\u0131.\r\n,Tunus'un g\u00fcney ve i\u00e7 kesimlerinde i\u015fsizlik oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 25'in \u00fczerinde seyretmesi ile bir\u00e7ok Tunuslu gen\u00e7 Akdeniz \u00fczerinden yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla Avrupa'ya gitmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.