Tunus'tan 'BAE' açıklaması

\u0130ddialar\u0131n merkezindeki \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 \u0130brahim'in mart ay\u0131ndaki Suudi Arabistan ziyareti yerel bas\u0131nda yeniden g\u00fcndeme geldi. Suudi Arabistan Kral\u0131 Selman bin Abdulaziz taraf\u0131ndan kabul edilen \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 \u0130brahim, be\u015f g\u00fcnl\u00fck ziyaretinde d\u0131\u015fi\u015fleri bakan\u0131 gibi bir\u00e7ok \u00fcst d\u00fczey isimle bir araya gelmi\u015fti. Tunus'a Suudi Arabistan krall\u0131\u011f\u0131na ait \u00f6zel u\u00e7akla gelen \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 \u0130brahim'in, Ba\u015fbakan Yusuf \u015eahid'e be\u015f g\u00fcnl\u00fck ziyareti hakk\u0131nda yeterli bilgi sunmad\u0131\u011f\u0131 kulislere yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131.,Ceribi, yerel bas\u0131na, BAE'nin g\u00f6revden al\u0131nan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim \u00fczerinden, Tunus siyasetindeki liderli\u011fi de\u011fi\u015ftirmeyi ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin iddialar\u0131 de\u011ferlendirdi. Ceribi, "Dola\u015fan bu bilgilere ili\u015fkin, delil ve bulgular yeterli bulunursa adli makamlara sevk edilir. Biz hi\u00e7 bir bilgiyi ihmal etmeyiz. Bilakis do\u011frulu\u011funu ara\u015ft\u0131r\u0131r, analiz ederiz. E\u011fer somut bulgulara ula\u015f\u0131rsak, bunlar\u0131 adli makamlara y\u00f6nlendiririz." diye konu\u015ftu. "Adaletin s\u00fcratle de\u011fil demokrasi ve kanun esas\u0131na g\u00f6re i\u015fledi\u011fini" belirten Ceribi, dola\u015fan her bilgi i\u00e7in soru\u015fturma a\u00e7\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n,Tunus Adalet ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Vekili Gazi el-Ceribi, Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunus'ta planlad\u0131\u011f\u0131 darbe giri\u015fimine ili\u015fkin iddialar\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Ayr\u0131ca, iddialar\u0131n oda\u011f\u0131ndaki i\u00e7i\u015fleri bakanl\u0131\u011f\u0131nda, bir hafta i\u00e7inde aralar\u0131nda vilayet emniyet m\u00fcd\u00fcrlerinin de yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenlik b\u00fcrokrasisinden 10 \u00fcst d\u00fczey y\u00f6netici g\u00f6revden al\u0131nd\u0131. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zc\u00fcs\u00fcn\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra, yerel bas\u0131na g\u00f6re, \u0130brahim'in Suudi Arabistan ziyaretine ili\u015fkin raporlarda de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle, Tunus \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 D\u0131\u015fili\u015fkiler Masas\u0131 M\u00fcd\u00fcr\u00fc'n\u00fcn g\u00f6revine son verildi.,"MondAfrique" isimli internet sitesi, BAE istihbarat birimlerinin g\u00f6revden al\u0131nan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 L\u00fctfi \u0130brahim ile Tunus'un Cerbe Adas\u0131'nda gizli bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini ileri s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Toplant\u0131da, "\u0130brahim'in Tunus'ta cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilmesini ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini ama\u00e7layan" darbe plan\u0131 haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.\r\n,BAE'nin Tunus'ta i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131 \u00fczerinden y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc darbe plan\u0131n\u0131n as\u0131l amac\u0131n\u0131n, "Tunus'ta \u0130slami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamam\u0131yla siyaset sahnesinden silerek, g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131rmak" oldu\u011funa dikkat \u00e7ekilmi\u015fti. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 \u0130brahim, Tunus'un g\u00fcneyinde y\u00fczlerce Tunuslu g\u00f6\u00e7menin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tekne facias\u0131nda g\u00fcvenlik zafiyeti tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ba\u015fbakan Yusuf \u015eahid taraf\u0131ndan ge\u00e7en hafta g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.