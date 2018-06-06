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Türkiye Gazetesi

Tunuslu düşünür İslam dünyasını Türkiye'nin yanında olmaya çağırıyor

Tunuslu düşünür İslam dünyasını Türkiye'nin yanında olmaya çağırıyor
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Kendisine ait internet sitesinde yayınladığı makalede Merzuki, Türkiye ile müttefik olan Katar başta olmak üzere Arap dünyasının, seferberliğe ihtiyaç duymadan, Türkiye'ye geri ödemesiz yardımda bulunmasını istedi. İslam dünyasındaki, kurum, kuruluş, şirket, dernek, kişi ve alimlere seslenerek, dolarla Türk lirası satın almaları çağrısında bulunan Merzuki, yurt dışından Türk lirasının satın alınması Türkiye ekonomisine vurulmak istenen darbenin boşa çıkarılması anlamına geleceğine dikkati çekti.

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