Tunuslu ünlü düşünür Moro: İslam bölgesinin aydınlık yüzü Türkiye
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Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, Türkiye tecrübesinin Arap ve Müslüman halklarına ilham kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin ekonomide kaydettiği ilerlemenin hegemonyasını sürdürmek isteyen dış güçleri kızdırdığını belirtti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Moro, AK Parti ve ekonomik sıkıntılarla mücadele kabiliyetinin, kendileri için Türkiye tecrübesini önemli hale getirdiğini ifade etti.