Turan çiftinden kötü haber! Kanlar içinde kaldı, 18 dikiş atıldı

Turan \u00e7iftinden k\u00f6t\u00fc haber geldi.,Kanlar i\u00e7inde kald\u0131, apar topar hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc,Tam 18 diki\u015f at\u0131ld\u0131,Sabah yazar\u0131 B\u00fclent Cankurt bu bilgiyi k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131...,\u00dcnl\u00fc futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta evlenen ve bebek bekleyen yeni gelin Asl\u0131han Do\u011fan Turan ile ilgili tats\u0131z bir haberim var! ,\u00c7ok kilo almamak, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve rahat bir hamilelik ge\u00e7irmek i\u00e7in sporuna devam eden Asl\u0131han Han\u0131m, g\u00f6r\u00fcnmez kaza ge\u00e7irmi\u015f! ,Pilates yaparken kafas\u0131na pilates aletinin demiri d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. Ka\u015f\u0131 a\u00e7\u0131lan ve kanlar i\u00e7inde kalan Asl\u0131han Han\u0131m, apar topar Ac\u0131badem Maslak Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f. Hastanede Asl\u0131han Han\u0131m'\u0131n ka\u015f\u0131na tam 18 diki\u015f at\u0131lm\u0131\u015f.,Kafatas\u0131 MR'\u0131 \u00e7ekilip bir s\u00fcre hastanede m\u00fc\u015fahade alt\u0131nda tutulan Asl\u0131han Han\u0131m'da Allah'tan ka\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131lmas\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda daha ciddi bir \u015fey \u00e7\u0131kmam\u0131\u015f. Bunun \u00fczerine doktorlar Asl\u0131han Han\u0131m'\u0131 evine g\u00f6ndermi\u015f. Bu arada kazay\u0131 duyar duymaz solu\u011fu hastanede e\u015finin yan\u0131nda alan ve \u00fcz\u00fcnt\u00fcden helak olan Arda Turan, MR'\u0131n temiz \u00e7\u0131kmas\u0131yla derin bir nefes alm\u0131\u015f.\r\n \r\n,\u00d6nceki ak\u015fam Ac\u0131badem Maslak Hastanesi'ne giden yak\u0131n bir arkada\u015f\u0131m, pansuman i\u00e7in gelen Asl\u0131han Han\u0131m'\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f. Asl\u0131han Han\u0131m'\u0131n bandajl\u0131 g\u00f6z\u00fc mosmormu\u015f. Anne olmaya haz\u0131rlanan Asl\u0131han Han\u0131m'\u0131n verilmi\u015f sadakas\u0131 varm\u0131\u015f, kendisine acil \u015fifalar diliyorum.