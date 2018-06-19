Turcoin bilmecesi

\u201cBitcoin\u2019e rakip Turcoin geliyor\u201d slogan\u0131yla g\u00fcndeme gelen Anafis A.\u015e Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Sadun Kaya ile K\u0131br\u0131s merkezli Hipper A.\u015e y\u00f6neticilerinin piyasadan 1 milyar lira toplayarak kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n,Haber \u00fczerine Sadun Kaya\u2019n\u0131n Kocaeli\u2019ndeki ofisine giden yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n eli bo\u015f d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc ve muhatap bulamad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Kaya\u2019ya uzun zamand\u0131r ula\u015f\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor. K\u0131sa zaman \u00f6nce 22 y\u00f6neticisine Mercedes marka otomobil hediye eden Hipper A.\u015e. yaln\u0131zca bin 500 TL\u2019lik yat\u0131r\u0131ma ayl\u0131k 250 TL kazan\u00e7 vadetmi\u015fti. ,Gazetemizin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir \u015firket yetkilisi ise, \u201cOrtaklar aras\u0131nda ya\u015fanan bir anla\u015fmazl\u0131k var.,Sadun Bey yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mad\u0131. \u0130ddialarla ilgili su\u00e7 duyurusunda bulunduk., \u0130zmit\u2019te minening i\u00e7in tesis kurulacakt\u0131, kiralama modeliyle burada Turcoin \u00fcretimi yap\u0131lacakt\u0131\u201d dedi.,1 milyar liral\u0131k bir dijital vurgunun daha ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi iddia ediliyor.