Turcoin'de ortaklar birbirini suçladı

Kocaeli Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc Turcoin (yerli Bitcoin) soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda \u2018nitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k\u2019 su\u00e7lamas\u0131yla tutuklanan sistem kurucular\u0131 Sadun Kaya ve Muhammet Sat\u0131ro\u011flu\u2019nun ifadelerinde birbirlerini su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00c7iftlik Bank benzeri bir yap\u0131lanma olarak de\u011ferlendirilen ve sistemin iki kurucusundan Muhammet Sat\u0131ro\u011flu(24), orta\u011f\u0131 Sadun Kaya\u2019y\u0131 su\u00e7lad\u0131.,Sistemin nas\u0131l t\u0131kand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yap\u0131lan i\u015flemleri anlatan Sat\u0131ro\u011flu, \u2018Kimseyi doland\u0131rmad\u0131m, her \u015feyi Sadun Kaya yapt\u0131\u2019 diyerek orta\u011f\u0131n\u0131 su\u00e7lad\u0131. ,12 bin \u00fcyesi bulunan ve her kat\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n en az 1500 lira \u00f6deyerek kat\u0131labildi\u011fi sistem kapsam\u0131nda milyonlarca liral\u0131k vurgun oldu\u011fu de\u011ferlendirilirken kesin miktar haz\u0131rlanacak uzman raporlar\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kacak. ,\u201cSadun Kaya m\u00fc\u015fterilerine kiralam\u0131\u015f olduklar\u0131 cihazlar\u0131ndan elde edilen Coinlerin nakit kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ndermemeye ba\u015flad\u0131. Buna bahane olarak da banka hesaplar\u0131n\u0131n bloke edildi\u011fini s\u00f6yledi. Ben de buna kar\u015f\u0131l\u0131k nakit olarak de\u011fil Coin olarak \u00f6deme yapabilece\u011fini s\u00f6yledim. Buna da yana\u015fmad\u0131. Bu y\u00fczden aram\u0131zda gerginlik ya\u015fand\u0131. Bu durumun devam etmesi \u00fczerine m\u00fc\u015fteriler s\u00fcrekli beni aramaya ve ma\u011fduriyetlerini ifade etmeye ba\u015flad\u0131lar. Ancak Sadun Kaya buna hi\u00e7bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmad\u0131\u011f\u0131 gibi m\u00fc\u015fterileri bana kar\u015f\u0131 k\u0131\u015fk\u0131rtt\u0131. Hatta Whatsapp gruplar\u0131na kendi iste\u011fiyle att\u0131\u011f\u0131 ses kay\u0131tlar\u0131 mevcuttur. ,Bu kay\u0131tlarda \u2018\u015eirketin tek yetkilisi \u015ferefsiz M. Sat\u0131ro\u011flu\u2019dur. B\u00fct\u00fcn para ondad\u0131r, gidin onu \u015fik\u00e2yet edin. Benim hi\u00e7bir sorumlulu\u011fum yoktur\u2019 gibi ifadeler kullanarak insanlar\u0131 s\u00fcrekli beni \u015fikayet etmeye y\u00f6nlendirmi\u015f ve sorumlu benmi\u015fim gibi tehditlerle beni kar\u015f\u0131da hedef g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Hatta iyice ileri giderek para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 D.E.A, H.\u015e ve \u0130.S gibi ki\u015filerle anla\u015farak insanlar\u0131 bana ve \u015firketime kar\u015f\u0131 \u015fik\u00e2yete y\u00f6nlendirdi.\u201d,\u201cKendisini de\u011fil de beni ve resmi sorumlulu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131 Hipper A.\u015e\u2019yi \u015fik\u00e2yet edenlerin ma\u011fduriyetlerini giderece\u011fini fakat kendisini \u015fik\u00e2yet edenlere herhangi bir \u00f6deme yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine ben 6 Haziran 2018\u2019de Eski\u015fehir noterinden kendisi ve \u015firketleri ile yapm\u0131\u015f oldu\u011fum yaz\u0131l\u0131m, reklam, tan\u0131t\u0131m ve m\u00fc\u015fteri y\u00f6nlendirme faaliyetlerini sonland\u0131rd\u0131\u011f\u0131ma dair bir ihtar \u00e7ektim. ,Bu ihtarda m\u00fc\u015fterilere vaad etti\u011fi \u00f6demeleri de yapmas\u0131 gerekti\u011fini belirttim. Yine ayn\u0131 g\u00fcn savc\u0131l\u0131\u011fa Sadun Kaya hakk\u0131nda insanlar\u0131 doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in su\u00e7 duyurusunda bulundum. \u201c