Turizmde dev hamle! Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Turizm sekt\u00f6r\u00fcne para adeta oluk gibi akacak.,T\u00dcRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatili s\u00fcresince ortalama 2 milyar lira ekonomik hacim olu\u015fmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini ifade etti. ,Bayka, "\u00d6zellikle d\u00f6viz kurlar\u0131nda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015f ve dalgalanma nedeniyle yurt d\u0131\u015f\u0131 tatilini iptal edenler de yurt i\u00e7i tatiline y\u00f6neldi., Bu y\u0131l zaten i\u00e7 pazarda ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re y\u00fczde 30-40'a yak\u0131n bir art\u0131\u015f s\u00f6z konusuydu. ,Yerli turistin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan yurt i\u00e7ine d\u00f6nmesiyle bu oran\u0131n daha da yukar\u0131lara \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz" dedi.\r\n\r\n,.