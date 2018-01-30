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Türk askeri Afrin'de buldu!
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı”na katılan askerler tarafından bulunan bu taş bakın ne çıktı.