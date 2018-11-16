Türk Büyükelçi trafik kazası geçirdi...

T\u00fcrk B\u00fcy\u00fckel\u00e7i trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi...,T\u00fcrkiye'nin Kosova B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi K\u0131v\u0131lc\u0131m K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n da i\u00e7inde bulundu\u011fu makam arac\u0131 kaza yapt\u0131. ,Kazada 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n da yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Kosova gazetelerinden Gazeta Expres'in haberine g\u00f6re, Pri\u015ftine-Gilan arasindaki Mramor K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda meydana gelen kazada 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 4 ki\u015fi de yaraland\u0131.,Gazetenin, Pri\u015ftine B\u00f6lge Polis yetkililerine dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberde, kazaya 3 ara\u00e7 kar\u0131\u015ft\u0131.,Kaza yapan ara\u00e7lar i\u00e7inde, T\u00fcrkiye'nin Kosova B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi K\u0131v\u0131lc\u0131m K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu makam arac\u0131n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n yaral\u0131lar aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 ve Pri\u015ftine Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.