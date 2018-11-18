Türk dizileri para basıyor!

Reklam \u00fccretleri dizilerin izlenme oran\u0131na g\u00f6re azal\u0131yor. \u00d6te yandan, bu reklamlar\u0131n belli kriterleri de var. Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK), t\u00fcketiciyi yan\u0131lt\u0131c\u0131 reklam, saatlik reklam s\u00fcresinin a\u015f\u0131lmas\u0131, bant reklam logosu kullanmama gibi sebeplerden dolay\u0131 televizyon kanallar\u0131na idari para cezas\u0131 uygulayabiliyor.,10 bin TL ile Sen Anlat Karadeniz \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada bulunuyor. ,Dudak u\u00e7uklatan reklam \u00fccretlerinde ikinci s\u0131rada 13 bin TL ile Bir Zamanlar \u00c7ukurova yer al\u0131rken, ,S\u00f6z konusu dizide 17 bin TL \u00fccret \u00f6deyen marka, 8 saniye ekranda g\u00f6r\u00fclebiliyor. , 8 saniye bant olarak tasarlanan reklamlarda rekor Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019a ait. ,Y\u0131ll\u0131k 400 milyon dolar\u0131n \u00fczerinde ihracat rakam\u0131na ula\u015fan dizi sekt\u00f6r\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnmek isteyen markalar, hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir bedel \u00f6demek zorunda. Bir reklam ajans\u0131ndan al\u0131nan bant reklam yay\u0131n \u00fccretleri sekt\u00f6r\u00fcn geldi\u011fi noktay\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. 1000 TL\u2019den ba\u015flayan fiyatlamalar, dizilerin ratingine g\u00f6re 17 bin TL\u2019ye kadar ula\u015fabiliyor. ,Gerek yurt i\u00e7i gerekse yurt d\u0131\u015f\u0131nda olduk\u00e7a yo\u011fun ilgi g\u00f6ren T\u00fcrk dizileri, reklam \u00fccretleriyle dudak u\u00e7uklat\u0131yor.