Türk futbol efsanesi Doğan Babacan hayatını kaybetti

D\u00fcnya Kupas\u0131'nda ilk ma\u00e7 y\u00f6neten T\u00fcrk hakem olan Do\u011fan Babacan 88 ya\u015f\u0131ndayd\u0131.\r\n\r\nT\u00fcrk futbol tarihine ge\u00e7en ve D\u00fcnya Kupas\u0131'nda ma\u00e7 y\u00f6netin ilk T\u00fcrk hakem olan Do\u011fan Babacan 88 ya\u015f\u0131nda vefat etti.,D\u00fcnya Kupas\u0131'nda g\u00f6rev alan ilk T\u00fcrk hakem Do\u011fan Babacan hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 finallerinde ma\u00e7 y\u00f6netmi\u015f ilk T\u00fcrk hakemdir.\r\n\r\nDo\u011fan Babacan, 5 Nisan 1930 tarihinde Hamdi ve Fatma Belk\u0131s Babacan \u00e7iftinin 4\u2019\u00fcnc\u00fc \u00e7ocu\u011fu olarak \u0130stanbul Be\u015fikta\u015f\u2018ta do\u011fmu\u015ftur. Beyo\u011flu Lisesi\u2019nde okudu. Yap\u0131 ve Kredi Bankas\u0131 A.\u015e. Umum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nde memur olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n1946 y\u0131l\u0131nda Be\u015fikta\u015f Gen\u00e7 Tak\u0131m\u0131\u2019nda futbola ba\u015flad\u0131. 1954 y\u0131l\u0131nda sakatlan\u0131nca futbolu b\u0131rakt\u0131. 1955 y\u0131l\u0131nda hakemli\u011fe ba\u015flayana kadar Beyo\u011fluspor, Kar\u015f\u0131yaka, Kas\u0131mpa\u015faspor, Emniyet ve Hacettepe kul\u00fcplerinde futbol oynad\u0131. 1964\u2019te ilk milli m\u00fcsabakas\u0131n\u0131 y\u00f6netti. 1969 y\u0131l\u0131nda FIFA kokart\u0131n\u0131 takt\u0131.\r\n\r\n1952 y\u0131l\u0131nda askere gitti. Kas\u0131m 1953\u2019te terhis oldu. 1954 y\u0131l\u0131nda dizinden sakatland\u0131\u011f\u0131nda futbolu b\u0131rak\u0131nca Yap\u0131 Kredi Bankas\u0131\u2019na memur olarak girdi. 1960 y\u0131l\u0131na kadar muhasebe \u015fefi olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ayr\u0131ld\u0131ktan sonra Mahalle arkada\u015flar\u0131n\u0131n kurdu\u011fu hastane malzemeleri satan \u2018Doktor \u015eerafettin ve Ortd\u00fcr oldu.Daha sonra Elmada\u011f\u2019da bir benzin istasyonu sahibi oldu.\r\n\r\nM\u00fcnih 1972 Olimpiyat Oyunlar\u0131nda ve 1974 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda Hakem olarak g\u00f6rev yapt\u0131. 1974 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 Bat\u0131 Almanya\u2013\u015eili ma\u00e7\u0131nda \u015eili\u2019li futbolcuya g\u00f6sterdi\u011fi k\u0131rm\u0131z\u0131 kartla FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 tarihinin ilk k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6steren hakemi oldu.\r\n\r\nTarih 14 Haziran 1974\u2032\u00fc g\u00f6steriyordu\u2026 Do\u011fan Babacan, Bat\u0131 Almanya\u2019da d\u00fczenlenen kupada, ev sahibi tak\u0131m\u0131n \u015eili ile oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta D\u00fcnya Kupalar\u0131\u2019ndaki ilk k\u0131rm\u0131z\u0131 kart\u0131 g\u00f6sterdi. Berlin\u2018de 110.000 ki\u015finin \u00f6n\u00fcnde Alman oyuncu Berti Vogts\u2019a sert giren \u015eilili Carlos Caszely\u2019yi so\u011fukkanl\u0131 bir \u015fekilde oyundan atarak hem haf\u0131zalara kaz\u0131nd\u0131 hem de tarihe ge\u00e7ti. O ma\u00e7 aylarca Alman ve Avrupa televizyonlar\u0131na konu oldu. Bu arada D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda sar\u0131 ve k\u0131rm\u0131z\u0131 kart uygulamas\u0131 ilk kez 1970 Meksika\u2018da ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ancak o turnuvada k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6ren oyuncu olmam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n1978 y\u0131l\u0131nda hakemli\u011fi b\u0131rakmadan \u00f6nce 10 y\u0131l FIFA kokartl\u0131 hakem olarak g\u00f6rev yapt\u0131. En son 1978 y\u0131l\u0131nda Fenerbah\u00e7e ve Trabzonspor\u2018un oynad\u0131\u011f\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kupa ma\u00e7\u0131n\u0131 y\u00f6nettikten sonra hakemli\u011fi b\u0131rakt\u0131.\r\nVideoyu Oynat\r\n\r\nBu arada hakemli\u011fi b\u0131rakt\u0131ktan sonra Be\u015fikta\u015f taraftar\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Babacan, kariyerinde Siyah-Beyazl\u0131 tak\u0131m\u0131n 20\u2019ye yak\u0131n ma\u00e7\u0131n\u0131 y\u00f6netmi\u015f, Kara Kartal bu ma\u00e7lar\u0131n sadece 2\u2019sini kazanabilmi\u015ftir.\r\n\r\nMHK ve Futbol Federasyonu e\u011fitim kadrosunda g\u00f6revlerde bulundu. Hakemlik \u00fczerine 4 kitap yazm\u0131\u015ft\u0131r. Merkez Hakem Kurulu\u2019nda hakemlere k\u0131lavuzluk yapmaktad\u0131r.\r\n\r\nDo\u011fan Babacan, \u0130lk e\u015fi ile bankada \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken tan\u0131\u015ft\u0131. 1955\u2019te evlendi, 1956\u2019n\u0131n A\u011fustos\u2019unda k\u0131z\u0131 Figen do\u011fdu. E\u015fi hastal\u0131kan ile ikinci evlili\u011fini yapt\u0131.