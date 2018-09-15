Türk futbolunda bir dönem sona eriyor!

Kul\u00fcpler Birli\u011fi Vakf\u0131, futbolcularla yap\u0131lan s\u00f6zle\u015fmelerin TL'ye \u00e7evirlmesi i\u00e7in 26 Eyl\u00fcl'de bir araya gelecek. ,Kul\u00fcpler Birli\u011fi Ba\u015fkan Vekili ve Kayserispor Ba\u015fkan\u0131 Erol Bedir, yeni kanunla birlikte sadece yerli oyunculara de\u011fil yabanc\u0131 oyunculara da TL \u00fczerinden \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. ,Futbolda T\u00fcrk Liras\u0131 devrimi... ,\u00d6nceki g\u00fcn y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren 'T\u00fcrk Paras\u0131 K\u0131ymetini Koruma Hakk\u0131nda 32 Say\u0131l\u0131 Kararda' de\u011fi\u015fiklik uyar\u0131nca T\u00fcrkiye'de yerle\u015fik ki\u015filerin, kendi aras\u0131ndaki d\u00f6viz \u00fczreniden yapt\u0131\u011f\u0131 ticaret, hizmet ve i\u015f s\u00f6zle\u015fmelerinin 30 g\u00fcn i\u00e7inde TL olarak de\u011fi\u015ftirilmesi zorunlulu\u011fu getirlimi\u015fti. ,Bunun \u00fczerine bir\u00e7ok yerli futbolcu ile s\u00f6zle\u015fmelerini Euro ve Dolar baz\u0131nda yapan S\u00fcper Lig kul\u00fcpleri, mevcut anla\u015fmalar\u0131 30 g\u00fcn i\u00e7inde T\u00fcrk Liras\u0131'na \u00e7evirmek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.\r\n\r\n,Kul\u00fcpler kararnamede yer alan "T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan yerle\u015fik ki\u015filer" kapsam\u0131na yabanc\u0131 oyuncular\u0131n\u0131n girip girmedi\u011fine dair ara\u015ft\u0131rma yapacak. ,Yabanc\u0131lar\u0131n da bu kapsama girmesi halinde d\u00f6viz bazl\u0131 s\u00f6zle\u015flemer TL'ye \u00e7evrilecek. ,Bunun sonucunda kul\u00fcpler \u00f6nemli bir maddi kazan\u0131m elde etmi\u015f olacak.\r\n\r\n,\u00d6nceki g\u00fcn "Futbolun S\u00fcperleri" \u00f6d\u00fcl t\u00f6reninde bir araya gelen TFF Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m Demir\u00f6ren, Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman, G.Saray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, F.Bah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7 ve Ba\u015fak\u015fehir Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f, T\u00fcrk futbolu i\u00e7in birlik mesajlar\u0131 vermi\u015fti.\r\n\r\n,De\u011fi\u015fen kanun neticesinde TL'ye ge\u00e7i\u015f yapan ilk kul\u00fcp Ba\u015fak\u015fehir oldu. ,Kul\u00fcp Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f, "Yeni d\u00fczenleme sonras\u0131 T\u00fcrk oyuncularlar\u0131n s\u00f6zle\u015fmeleri TL'ye \u00e7evirece\u011fiz. Bu konuda t\u00fcm kul\u00fcpleri harekete ge\u00e7meye davet ediyoruz" dedi.\r\n\r\n,Bedir, "Konuyu Kul\u00fcpler Birli\u011fi'nde g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,.