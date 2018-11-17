Türk futbolunun acı kaybı!

T\u00fcrkiye Futbol Federasyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Metin T\u00fcrel'in kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015funlar dile getirildi.,Merhum Metin T\u00fcrel'e Allah'tan rahmet; ailesi, t\u00fcm sevenleri ve futbol ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz." denildi.\r\n\r\n,Futbola kaleci olarak ba\u015flayan ve Galatasaray ile A Milli Futbol Tak\u0131m\u0131'nda da forma giyen T\u00fcrel, teknik direkt\u00f6rl\u00fck kariyerinde de bir\u00e7ok tak\u0131mda g\u00f6rev ald\u0131.\r\n\r\n,Teknik direkt\u00f6r olarak 1977-1978'de A Milli Futbol Tak\u0131m\u0131, 2002-2003'te de A2 Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran T\u00fcrel, Be\u015fikta\u015f ile Trabzonspor'da da g\u00f6rev ald\u0131. ,T\u00fcrel, son olarak 2004-2005 sezonunda Antalyaspor'da g\u00f6rev yapt\u0131.,Efsane isim hayat\u0131n\u0131 kaybetti., "T\u00fcrel'in vefat\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ile \u00f6\u011frenmi\u015f bulunuyoruz. ,Spor d\u00fcnyas\u0131 ac\u0131 bir kay\u0131p ya\u015fad\u0131.