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Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti
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Ramazan
Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı hayatını kaybetti
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