Türk Hava Yolları maaşlara yüzde 20 zam yaptı

D\u00f6viz kurlar\u0131ndaki a\u015f\u0131r\u0131 de\u011ferlenme T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 filosundaki yerli ve yabanc\u0131 pilotlar\u0131n gidi\u015fini art\u0131rd\u0131. ,Daha \u00e7ok pilot aday aday\u0131n\u0131n ba\u015fvurmas\u0131 ad\u0131na art\u0131k lisans d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6nlisans mezunlar\u0131n\u0131 kabul etmeye ba\u015flayan T\u00fcrk Hava Yollar\u0131, boy limitlerine tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuramayanlara da kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131.,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 Havac\u0131l\u0131k Akademisi ba\u015fvurular\u0131ndaki boy limitleri a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekildi. Erkek adaylar i\u00e7in boy 1 metre 65 santim, kad\u0131nlarda ise 1 metre 60 santimden k\u0131sa olmamas\u0131 \u015fart\u0131 1 metre 57 santime indirildi.,Ayr\u0131ca kur art\u0131\u015f\u0131yla pilotlar\u0131n\u0131 kapt\u0131rmak istemeyen \u015firkette, Hava \u0130\u015f Sendikas\u0131 ile T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 aras\u0131nda imzalanan protokole g\u00f6re pilotlara y\u00fczde 20, di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fanlara ise y\u00fczde 10 oran\u0131nda zam yap\u0131ld\u0131. ,Kabin amirlerine de ayl\u0131k br\u00fct 750 TL Kabin Amirli\u011fi Primi verilmesine ili\u015fkin protokol imzaland\u0131., Dar g\u00f6vdede u\u00e7an bir kaptan pilotun yakla\u015f\u0131k 27 bin TL olan maa\u015f\u0131 yap\u0131lan zamla beraber 32 bin TL\u2019yi ge\u00e7ti., Y\u0131lda 4 maa\u015f ikramiye alan be\u015f y\u0131ll\u0131k bir kabin memurunun ayl\u0131k geliri ise yap\u0131lan zamlarla 14-16 bin lira oldu.