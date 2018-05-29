Türk lirası kazançların başını çekiyor

T\u00fcrk Liras\u0131, Cuma g\u00fcn\u00fcnden bu yana dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 3.45 kadar de\u011fer kazan\u0131rken, Brezilya Reali, ayn\u0131 zaman dilimi i\u00e7erisinde y\u00fczde 2.18 de\u011fer kaybetti. ,Geli\u015fen piyasalarda T\u00fcrkiye, TCMB'nin sadele\u015fme ad\u0131m\u0131yla kazan\u00e7lar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekerken Brezilya, \u00fclkedeki kamyon \u015fof\u00f6rlerinin yapt\u0131\u011f\u0131 greve ba\u011fl\u0131 olarak kay\u0131plar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekiyor.,T\u00fcrk Liras\u0131, TCMB'nin faiz rejimine a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmesinin ard\u0131ndan y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti ve k\u00fcresel kazan\u00e7lar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekti. \r\n \r\n,T\u00fcrkiye'de BIST 100 Endeksinin ve dolar cinsinden tahvillerin de ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi y\u00fckseli\u015fin kar\u015f\u0131s\u0131nda Brezilya, \u00fclkedeki kamyon \u015fof\u00f6rlerinin yapt\u0131\u011f\u0131 greve ba\u011fl\u0131 olarak k\u00fcresel piyasalarda en \u00e7ok kaybeden oldu.\r\n \r\n