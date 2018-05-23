Türk lirasına ne oldu? Dolar neden yükseliyor?

Dolar\/TL y\u00fckseli\u015fine ara vermeden devam ederken, kur Asya piyasalar\u0131ndan gelen sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131yla gece yar\u0131s\u0131 4.80 seviyesini a\u015ft\u0131. G\u00fcnd\u00fcz ise 4,91'i a\u015ft\u0131.,Bug\u00fcnk\u00fc sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131n\u0131n kayna\u011f\u0131 ise \u015f\u00f6yle a\u00e7\u0131kland\u0131,BBC T\u00fcrk\u00e7e'nin haberine g\u00f6re, Asya piyasalar\u0131 a\u00e7\u0131kken ba\u015flayan sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131yla Dolar\/TL kuru 4.82 seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,ABD merkezli haber ajans\u0131 Bloomberg, bug\u00fcnk\u00fc sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131n\u0131n kayna\u011f\u0131n\u0131n Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar oldu\u011funu ifade ediyor.\r\n\r\n,"Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar kendi \u00fclkelerinde faiz getirisinin s\u0131f\u0131ra yak\u0131n olmas\u0131ndan dolay\u0131, d\u00fcnya genelinde y\u00fcksek faiz veren \u00fclkelerin tahvillerine y\u00f6nelir" diyen Bloomberg, T\u00fcrk tahvillerinin de \u00f6zellikle bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n tercihleri aras\u0131nda oldu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\n,Tokyo merkezli Japon varl\u0131k y\u00f6netimi \u015firketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar i\u00e7in genelde y\u00fcksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha \u00f6nemlidir. Ancak yat\u0131r\u0131m yapt\u0131klar\u0131 ekonomideki gidi\u015fat\u0131 tamamen de g\u00f6zard\u0131 etmezler" dedi.\r\n\r\n,Tokyo Finansal Borsas\u0131 verilerine g\u00f6re, 15 May\u0131s itibar\u0131yla Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n TL'nin, Japon yenine kar\u015f\u0131 de\u011fer kazanaca\u011f\u0131 tahmini do\u011frultusundaki yat\u0131r\u0131m pozisyonlar\u0131 323.537 adetti. Bu pozisyonlar Aral\u0131k 2017'den bu yana y\u00fczde 21 art\u0131\u015f g\u00f6stermi\u015fti. Ancak TL 'nin dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011fer kayb\u0131 bu y\u0131l y\u00fczde 25'i a\u015fm\u0131\u015f durumda. T\u00fcrk Liras\u0131, Arjantin Pesosu'nun ard\u0131ndan ABD Dolar\u0131'na kar\u015f\u0131 en k\u00f6t\u00fc performans\u0131 g\u00f6steren para birimi oldu. \r\n\r\n,Dolar\/TL d\u00fcn gece tarihte ilk kez 4,82'yi a\u015farken d\u00f6viz masalar\u0131nda h\u0131zl\u0131 hareketin arka plan\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lmaya devam ediyor.\r\n\r\n\r\n,Bu noktada Tokyo merkezli Gaitame Research CEO'su Takuya Kanda, geli\u015fmelerin perde arkas\u0131n\u0131 \u015fu \u015fekilde anlatt\u0131:\r\n\r\n"T\u00fcrk Liras\u0131 tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin alt\u0131na d\u00fc\u015f\u00fcnce Japonya'da kald\u0131ra\u00e7l\u0131 i\u015flem yapan yat\u0131r\u0131mc\u0131lar stop-loss \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. \u00c7ar\u015famba gecesi h\u0131zlanan i\u015flemlerle liran\u0131n de\u011fer kayb\u0131 bir anda y\u00fczde 3'\u00fc a\u015ft\u0131. Bu durum G\u00fcney Afrika Rand\u0131 ve Endonezya Rupi'sine de negatif yans\u0131d\u0131."\r\n\r\n,Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131'nda yene kar\u015f\u0131 15 May\u0131s haftas\u0131nda 323 bin 357 kontrat net uzun pozisyonu bulunuyordu. 2017 sonunda 266 bin 955 kontrat uzun pozisyon vard\u0131.,\r\n\r\nLira, y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana y\u00fczde 22 de\u011fer kaybetti.\r\n\r\nTL\/Yen 22,89'a kadar geriledi.\r\n\r\n,Mart ay\u0131n\u0131n sonunda Dolar\/TL tarihte ilk kez 4 seviyesini a\u015ft\u0131\u011f\u0131nda da Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n i\u015flemleri etkili olmu\u015ftu. O tarihte FPG Securities CEO\u2019su Koji Fukaya Asya i\u015flemlerinde lira de\u011fer kayb\u0131nda Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n Yen\/TL zarar kes emirlerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n rol\u00fc oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.. 13 Mart haftas\u0131nda Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n TL\/Yen uzun pozisyonu rekor seviyedeydi.,Piyasada Japon bireysel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 uzun pozisyonlar\u0131nda stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle h\u0131zl\u0131 bir hareketin tetiklendi\u011fi tezi \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n,Bloomberg, TL'nin de\u011fer kazanaca\u011f\u0131 varsay\u0131m\u0131yla yat\u0131r\u0131m yapan Japon yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n art\u0131k daha fazla zarar etmemek i\u00e7in bu pozisyonlar\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 yaz\u0131yor.\r\n\r\nAvustralya Milletler Toplulu\u011fu Bankas\u0131'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, d\u0131\u015f finansman ihtiyac\u0131 bak\u0131m\u0131ndan kazanan ve kaybeden \u00fclkeleri se\u00e7iyor. T\u00fcrkiye bu konuda k\u0131r\u0131lgan ekonomiler aras\u0131nda" diyor.