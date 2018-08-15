Türk lirasının adil değeri belli oldu

Uluslararas\u0131 Finans Enstit\u00fcs\u00fc (IIF) T\u00fcrk Liras\u0131'nda son durumu de\u011ferlendirdi. ,IIF Ba\u015fekonomisti Robin Brooks liran\u0131n kay\u0131plar\u0131n\u0131 1-2 y\u0131l i\u00e7erisinde geri kazanmas\u0131n\u0131 beklediklerini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Uluslararas\u0131 Finans Enstit\u00fcs\u00fc (IIF) T\u00fcrk liras\u0131nda son durumu de\u011ferlendirdi.\r\n\r\n,Brooks, "TL\u2019nin temelleri sa\u011flam, 5-5,5 adil seviyelerinin alt\u0131nda" dedi.\r\n\r\n,IIF'ye g\u00f6re T\u00fcrk Liras\u0131'n\u0131n dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda adil de\u011feri 5-5,5 seviyeleri.\r\n\r\n,Brooks, "TL\u2019nin temelleri sa\u011flam. \u015eu anda dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda 5-5,5 olan adil de\u011ferinden daha ucuz. 1-2 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nemde kay\u0131plar\u0131n\u0131 geri almas\u0131n\u0131 bekliyoruz." dedi.\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye\u2019yi \u00f6zellikle k\u0131r\u0131lgan hale getiren y\u00fcksek d\u00f6viz cinsi bor\u00e7lanmas\u0131 ve cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131" diyen Brooks, T\u00fcrkiye, Arjantin ve Brezilya se\u00e7im d\u00f6neminin olu\u015fturdu\u011fu belirsizli\u011fin genel risklere katk\u0131da bulundu\u011funu ifade etti.