Türk milleti darağacındaki Menderes'i unutmadı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın “Türkiye’de Siyasal Hafıza” isimli anket çalışmasıyla, Türkiye’nin siyasal hafızasının portresi çıkarılarak hatırlanan olaylar kataloglandı.
Katılımcılardan, Türkiye ve dünya olayları hafızasını araştırmak için kendilerine sorulan açık uçlu sorulara üç olay adı vererek cevap vermeleri istendi. Anket sonuçlarına bakıldığında, aradan yarım asırdan uzun süre geçmesine karşın “Adnan Menderes’in idamı”nın, insanların hafızasında derin izler bıraktığı görülüyor.