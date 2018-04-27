Türk model hayatını kaybetti!

Instagram'da sundu\u011fu Make-Up ve makyaj modelleri ile \u00fcnlenen G\u00fclhan Abac\u0131, Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 Hamburg'a do\u011fru k\u00fc\u00e7\u00fck Smart arac\u0131 ile giderken kaza yapt\u0131.,.,Amca Kaz\u0131m Abac\u0131, ye\u011feninin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle y\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrk model feci bir kazada hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,O s\u0131rada 120 kilometrelik h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131 bulunan yolda 200 kilometre h\u0131zla giden beyaz bir BMW, Abac\u0131'n\u0131n arabas\u0131na arkadan \u00e7arpt\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n arac\u0131 yakla\u015f\u0131k 300 metre s\u00fcr\u00fcklendi.,Arabada b\u00fcy\u00fck hasar olu\u015furken G\u00fclhan Abac\u0131 a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131 ancak kurtar\u0131lamad\u0131. \r\n\r\n,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n arabas\u0131na \u00e7arpan s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn 2.2 promil alkoll\u00fc oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. Kazadan sonra A 1 otoban\u0131 saatlerce kapal\u0131 kald\u0131.,Alman bas\u0131n\u0131 kazaya geni\u015f yer verdi.\r\n\r\n,S\u00fcr\u00fcc\u00fc hakk\u0131nda, adam \u00f6ld\u00fcrmeye sebebiyet vermekten soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n