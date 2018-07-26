Türk ustanın yaptığını görenler inanamıyor!

Otomobil ustas\u0131n\u0131n elinden \u00e7\u0131kan arabalar\u0131 g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanam\u0131yor.,Eski model arabalar\u0131 yeniden dizyan ederek ve tamir ederek kullan\u0131labilir hale getiriyor.,Oto dizayn firmas\u0131, hurdaya ayr\u0131lm\u0131\u015f veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik ve eski model otomobilleri onararak adeta onlara tekrar hayat veriyor. \r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck sanayi sitesinde hizmet veren oto dizayn firmas\u0131, yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131, modern teknolojiyi kullanarak tuvaletinden banyosuna, mutfa\u011f\u0131ndan dinlenme b\u00f6l\u00fcm\u00fcne kadar yeniden tasarl\u0131yor.\r\n\r\n,Firman\u0131n 32 ya\u015f\u0131ndaki Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Din\u00e7er Zorlu, \u00f6nceki y\u0131llarda hobi olarak sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 klasik ve hurdaya ayr\u0131lm\u0131\u015f ara\u00e7lar\u0131 yeniden dizayn etmeye ba\u015flad\u0131., Restore ve bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7lar\u0131yla \u00e7e\u015fitli k\u00fclt\u00fcrel ve sportif etkinliklere kat\u0131lan Zorlu'ya T\u00fcrkiye'nin bir\u00e7ok b\u00f6lgesinden bak\u0131m ve restore i\u00e7in otomobil getiriliyor.\r\n\r\n,M\u00fc\u015fterilerin talebine g\u00f6re baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131 ba\u015ftan sona yenileyen, baz\u0131lar\u0131n\u0131 da iste\u011fe g\u00f6re dizayn eden Zorlu'ya getirilen ara\u00e7lar\u0131n i\u015flemleri 5 ay ile 2 y\u0131l aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.\r\n\r\n,\u00c7orum'da ya\u015fayan otomobil ustas\u0131 yapt\u0131klar\u0131yla adeta hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.,.