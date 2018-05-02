Türk vatandaşı olan 50 bin Suriyeli'den Meclis hamlesi

T\u00fcrkiye\u2019deki 3,5 milyon Suriyeli, T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 alan 50 bin se\u00e7menle oy kullanacak. \r\n,T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7en 50 bin Suriyeli, 24 Haziran se\u00e7imlerinde Suriye uyruklu bir milletvekili aday\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. ,Suriyeliler TBMM\u2019de kendilerini temsil edecek bir vekil se\u00e7ilmesi i\u00e7in imza toplamaya ba\u015flad\u0131. ,T\u00fcrkiye\u2019de bulunan T\u00fcrkmen ve Arap Suriyeli gruplar, Yaylada\u011f\u0131, Antakya ve Osmaniye\u2019den imza kampanyas\u0131 d\u00fczenledi. Karar\u2019da yer alan habere g\u00f6re; vekil aday\u0131 olarak ise Suriye T\u00fcrkmen Meclisi eski Ba\u015fkan\u0131 Semir Hafez\u2019i isteyen T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar, AK Parti\u2019den aday olmas\u0131n\u0131 talep ettiler. \u015eimdiye kadar 5 bin imzan\u0131n toplanarak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na g\u00f6nderildi\u011fi, k\u0131sa s\u00fcrede bu say\u0131n\u0131n 25 bine ula\u015faca\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\n,\u0130\u00e7 sava\u015ftan ka\u00e7arak T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131\u011f\u0131nan 3 milyon s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131dan ilk etapta T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 verilecek 120 bin Suriyeli\u2019nin tamam\u0131na yak\u0131n\u0131n\u0131n ba\u015fvurular\u0131 tamamland\u0131. \u0130lk olarak, beyaz yakal\u0131 olarak bilinen \u00e7e\u015fitli mesleklere sahip olanlar aras\u0131ndan se\u00e7ilen Suriyeliler\u2019den 50 bin s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7ti\u011fini \u00f6\u011frenildi. T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olanlar 3.5 milyon Suriyeli ad\u0131na 24 Haziran\u2019da oy kullanabilecek. Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar yeni parlamentoya T\u00fcrkiye\u2019de ya\u015fad\u0131klar\u0131 sorunlar\u0131 a\u015f\u0131lmas\u0131nda s\u00f6zc\u00fcleri olabilecek bir isim sokmak istedikleri \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Halen Uluslararas\u0131 Arap Akademisyenler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 olan Semir Hafez Karar\u2019a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye\u2019de 80 milyon insandan bahsederken bu say\u0131n\u0131n art\u0131k 83.5 milyon oldu\u011funu belirterek, \u201cSuriyeli 3.5 milyon s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 \u00e7ok. ,\u0130ster ikamet ister sa\u011fl\u0131kta ve e\u011fitimde bir \u00e7ok sorun ya\u015f\u0131yorlar ve temsilcileri yok. ,Se\u00e7men olarak say\u0131lar\u0131 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak, 3.5 milyon insan\u0131n temsil edilmesinden s\u00f6z ediyoruz\u201d dedi. ,Suriyeliler\u2019in kendisinin aday olmas\u0131 konusunda yo\u011fun bask\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Hafez, \u201cHem T\u00fcrkiye\u2019yi hem Suriye\u2019yi ve Suriyeliler\u2019i tan\u0131yan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmam\u0131 istediler. ,Benim veya bir ba\u015fkas\u0131n\u0131n olmas\u0131 \u00f6nemli de\u011fil ama bu insanlar\u0131n di\u011fer az\u0131nl\u0131klar gibi bir kontenjana ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Yak\u0131nda 120 bin belki 130 bin ki\u015fiye vatanda\u015fl\u0131k verilecek. Bu say\u0131 daha da artabilir\u201d dedi.\r\n\r\n,Suriyeliler\u2019in \u00e7ok fazla sorunu oldu\u011funu ama dertlerini anlatmakta ve \u00e7\u00f6zmekte zorluk ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Hafez, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cVatanda\u015fl\u0131k konusu var, sa\u011fl\u0131k e\u011fitim konular\u0131 var. G\u00fcnde 25-30 telefon al\u0131yorum. Bu insanlar\u0131n dertlerini anlatacak kimseleri yok. Hatta bu insanlar i\u00e7in sadece bir milletvekili de\u011fil bakanl\u0131k kurulmas\u0131 da gerekiyor. D\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in a\u00e7\u0131lan yerler genellikle k\u0131rsal b\u00f6lgeler. Sava\u015ftan \u00f6nce k\u0131rsalda ya\u015fayan insanlar bu b\u00f6lgelere gidebilir. Ancak T\u00fcrkiye\u2019yle gelenlerin 2.5 milyonu \u015fehirli. Bu insanlar\u0131n d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc zor g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Kalanlar\u0131n mutlaka temsil edilmesi gerekiyor.\u201d