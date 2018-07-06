Türk ve Azerbaycan diasporası güç birliği yapacak

Bak\u00fc'de Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin 16. kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla etkinlik d\u00fczenlendi.\r\n,Rusya Federasyonu Astrahan eyaletini ve G\u00fcrcistan'\u0131 da ziyaret etti\u011fini dile getiren Muradov, "50'den fazla \u00fclkede Azerbaycan diasporas\u0131 faaliyet g\u00f6steriyor. T\u00fcm Azerbaycanl\u0131lar bir olmal\u0131 ve toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131d\u0131r. Ba\u015fl\u0131ca tek g\u00f6revimiz var. Birle\u015fmeliyiz. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n nerede olurlarsa olsunlar Azerbaycanl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 unutmamas\u0131 laz\u0131m. Birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsak ba\u015faramayaca\u011f\u0131m\u0131z i\u015f yok." dedi.\r\n,Muradov, T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan Azerbaycanl\u0131lar\u0131n kendilerini vatan\u0131nda hissetti\u011fini belirterek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "T\u00fcrkiye'de ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde T\u00fcrk ve Azerbaycan diaspora kurumlar\u0131n\u0131n ortak faaliyet g\u00f6stermesi konusunda mutabakat sa\u011flad\u0131k. Hem T\u00fcrkiye'de hem de Azerbaycan'da huzur ve istikrar var. Bu huzur ve istikrar\u0131 korumam\u0131z laz\u0131m. T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan Azerbaycanl\u0131lar \u00e7ok rahat. Bunun i\u00e7in T\u00fcrk yetkililere te\u015fekk\u00fcr ederim. Orada ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bir\u00e7ok alanda ba\u015far\u0131lara imza att\u0131. Bu da T\u00fcrk devletinin onlar\u0131 kendi vatanda\u015flar\u0131 olarak g\u00f6rmesi ve destek olmas\u0131 sayesinde oldu."\r\n,Etkinlikte konu\u015fan Muradov, g\u00f6reve atand\u0131\u011f\u0131 2,5 ay i\u00e7inde yapt\u0131\u011f\u0131 faaliyetler konusunda bilgi verdi. \u0130lk ziyaretini 22-26 May\u0131s tarihlerinde karde\u015f \u00fclke T\u00fcrkiye'ye ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini hat\u0131rlatan Muradov, hem T\u00fcrk yetkililerle hem de T\u00fcrkiye'de ya\u015fayan Azerbaycanl\u0131larla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi.\r\n,Ermeni lobisinin T\u00fcrkiye ve Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinden de bahseden Muradov, "Azerbaycan topraklar\u0131 i\u015fgal alt\u0131ndad\u0131r. Ermeni lobisi ve destek\u00e7ilerine yak\u0131n zamanlarda ciddi darbeler indirece\u011fiz. Ermeni lobisini uyar\u0131yorum." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Ba\u015fkan\u0131 Fuat Muradov, T\u00fcrkiye'de ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde T\u00fcrk ve Azerbaycan diaspora kurumlar\u0131n\u0131n ortak faaliyet g\u00f6stermesi konusunda mutabakat sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Etkinlikte, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin yeni internet sitesi ve logosu ile Azerbaycan online diaspora haritas\u0131n\u0131n tan\u0131t\u0131m\u0131 da yap\u0131ld\u0131.