Türkan Şoray'dan kötü haber!

Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n...,.,T\u00fcrkan \u015eoray ile ilgili gelen bir haber, hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczd\u00fc...,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n "Sultan" lakab\u0131yla tan\u0131nan \u00fcnl\u00fc ismi T\u00fcrkan \u015eoray'\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sene temmuz ay\u0131nda b\u00f6breklerinde olu\u015fan sorun nedeniyle b\u0131\u00e7ak alt\u0131na yatan usta oyuncu T\u00fcrkan \u015eoray, bu sefer ise ba\u011f\u0131rsaklar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorun nedeniyle hastanelik oldu. ,T\u00fcrkan \u015eoray\u2019\u0131n yakla\u015f\u0131k bir haftad\u0131r Fulya\u2019da yer alan \u00f6zel bir hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.