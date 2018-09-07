Türkiye 1-2 Rusya özeti ve golleri izle | Türkiye, Rusya maçı kaç kaç bitti?

T\u00fcrkiye Rusya ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? ile ilgili merak ettilerinize haberimizden ula\u015fabilirsiniz.,Dakika 13'te Denis Cheryshev skoru 1-0'a getirdi. , A Milli Tak\u0131m\u0131'm\u0131z Trabzon \u015eenol G\u00fcne\u015f Stad'\u0131nda 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 ev sahibi Rusya'y\u0131 konuk etti. ,UEFA taraf\u0131ndan bu sene ilk kez d\u00fczenlenen Uluslar Ligi kapsam\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015fan T\u00fcrkiye, turnuvaya ma\u011flubiyetle k\u00f6t\u00fc bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131. ,Rusya ise D\u00fcnya Kupas\u0131'nda g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fczel performans\u0131n devam\u0131n\u0131 getirerek 3 puan\u0131 hanesine yazd\u0131rd\u0131., Peki T\u00fcrkiye Rusya ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle, skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte detaylar... ,Dakika 41'de Serdar Aziz skora denge getirdi. ,T\u00dcRK\u0130YE: Serkan K\u0131r\u0131nt\u0131l\u0131, \u015eener, Serdar, \u00c7a\u011flar, Hasan Ali, Mehmet, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Cenk.,RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba.,Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekip, Rusya kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile 2018 y\u0131l\u0131ndaki ilk resmi ma\u00e7\u0131n\u0131 oynayacak. Milli tak\u0131m, 2018\u2019de oynad\u0131\u011f\u0131 5 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda 2 galibiyet ve 3 beraberlik ald\u0131 ve yenilgi y\u00fcz\u00fc g\u00f6rmedi. ,Bu ma\u00e7larda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamad\u0131. Bu y\u0131l oynad\u0131\u011f\u0131 ilk kar\u015f\u0131la\u015fmada Antalya\u2019da \u0130rlanda Cumhuriyeti\u2019ni 1-0 ma\u011flup eden milliler, deplasmanda Karada\u011f ile 2-2 berabere kald\u0131, \u0130stanbul\u2019da ise \u0130ran\u2019\u0131 2-1 yendi. ,<p><a href="http:\/\/www.trtspor.com.tr\/" target="_blank"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>T\u00dcRK\u0130YE RUSYA MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>,49'da Artem Dzyuba tak\u0131m\u0131n\u0131 tekrar \u00f6ne ge\u00e7irdi.,<p><span style="color:rgb(255, 255, 255)"><span style="background-color:rgb(255, 0, 0)"><a href="http:\/\/www.aztv.az\/program.php?lang=az" target="_blank">AZ TV YAYINI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/a><\/span><\/span><\/p>,<p><a href="http:\/\/www.idmantv.az\/" target="_blank"><span style="color:rgb(255, 255, 255)"><span style="background-color:rgb(255, 0, 0)">\u0130DMAN TV YAYINI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/p>