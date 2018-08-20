Türkiye, ABD'ye karşı harekete geçti!

T\u00fcrkiye harekete ge\u00e7ti... B\u00fcy\u00fck hamle!\r\n,Taraflardan biri Panelin karar\u0131n\u0131 Temyiz Organ\u0131'na g\u00f6t\u00fcrebilecek. \u0130\u015fleyi\u015f kurallar\u0131na g\u00f6re Temyiz Organ\u0131'n\u0131n, Panelin karar\u0131na ili\u015fkin raporunu 3-4 ay i\u00e7inde tamamlamas\u0131 gerekiyor. Karar, Temyiz Organ\u0131'n\u0131n raporunun yay\u0131nlanmas\u0131ndan sonra nihai hale gelecek.\r\n\r\nDT\u00d6'deki dava s\u00fcrecinin en az bir bu\u00e7uk y\u0131l s\u00fcrece\u011fi tahmin ediliyor.,D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc, T\u00fcrkiye\u2019nin, ABD taraf\u0131ndan al\u00fcminyum ve \u00e7elik ticaretine koydu\u011fu ek vergilerle ilgili \u015fik\u00e2yette bulundu\u011funu duyurdu.\r\n,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "ABD'nin T\u00fcrk Demir-\u00c7elik ve al\u00fcminyumuna uygulad\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck verileri i\u00e7in D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fcne dava s\u00fcreci ba\u015flan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." denildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada, 10 A\u011fustos 2018 tarihinde ABD makamlar\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama ile \u00fclkemizden ithal edilecek \u00e7elik ve al\u00fcminyuma uygulanan ek vergiler, %100 oran\u0131nda art\u0131r\u0131larak demir \u00e7elikte %50\u2019ye, al\u00fcminyumda ise %20\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ABD\u2019nin alm\u0131\u015f oldu\u011fu D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc (DT\u00d6) kurallar\u0131na tamamen ayk\u0131r\u0131 karar sebebiyle, 15 A\u011fustos 2018 tarihinde, \u00fclkemizin daha \u00f6nce ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 uygulamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ABD men\u015feli 22 \u00fcr\u00fcndeki ek vergi \u00f6nlemi, m\u00fctekabiliyet \u00e7er\u00e7evesinde, %100 art\u0131r\u0131larak iki kat\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. B\u00f6ylelikle s\u00f6z konusu 22 \u00fcr\u00fcnde ABD\u2019ye uygulanan ek vergi tutar\u0131 toplam 533 milyon dolar olmu\u015ftur." ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Di\u011fer taraftan, D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc platformunda da ihracat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in gerekli t\u00fcm ad\u0131mlar at\u0131lmaktad\u0131r." S\u00f6z konusu ek vergilerle ilgili olarak \u00fclkemiz ABD\u2019yi DT\u00d6\u2019de dan\u0131\u015fmalara davet etmi\u015ftir. B\u00f6ylelikle ABD\u2019nin \u00e7elik ve al\u00fcminyuma uygulad\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri i\u00e7in dava s\u00fcreci ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \u00dclkemizle birlikte DT\u00d6\u2019de ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 dava s\u00fcreci ba\u015flatan \u00fclkeler; Hindistan, \u00c7in Halk Cumhuriyeti, \u0130svi\u00e7re, Norve\u00e7, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birli\u011fi\u2019dir. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde bu \u00fclkelerle de i\u015fbirli\u011fi yap\u0131larak \u00fclkemiz ihracat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalara devam edilecektir." denildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klama D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc'nden geldi.\r\n,D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn resmi internet hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cT\u00fcrkiye, al\u0131nan \u00f6nlemlerin D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn G\u00fcmr\u00fck Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla\u015fmas\u0131\u2019n\u0131n baz\u0131 h\u00fck\u00fcmleri ile \u00e7at\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmektedir\u201d ibareleri yer ald\u0131. \r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile T\u00fcrkiye\u2019ye aliminyum ve \u00e7elik ithalat\u0131nda uygulad\u0131\u011f\u0131 vergileri artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Trump sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Al\u00fcminyumda bu oran art\u0131k y\u00fczde 20, \u00e7elikte de y\u00fczde 50 olacak. T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerimiz bu d\u00f6nemde iyi de\u011fil" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin de dava a\u00e7mas\u0131yla ABD'nin ek vergi \u00f6nlemlerine kar\u015f\u0131 bu \u00fclkeye kar\u015f\u0131 dava a\u00e7an \u00fcye say\u0131s\u0131 sekiz oldu. Daha \u00f6nce de Avrupa Birli\u011fi (AB), \u00c7in Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, \u0130svi\u00e7re, Kanada, Norve\u00e7 ve Meksika dava a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nABD, Mart ay\u0131nda \u00e7elikte y\u00fczde 25 ve al\u00fcminyumda y\u00fczde 10 ilave g\u00fcmr\u00fck vergisi getirmi\u015f, bu ad\u0131m\u0131 "ulusal g\u00fcvenlik" gerek\u00e7esiyle att\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmi\u015fti. ABD'nin karar\u0131 \u00fczerine, T\u00fcrkiye dahil bu karardan zarar g\u00f6ren \u00fclkeler, ABD \u00fcr\u00fcnlerine e\u015f de\u011fer oranda vergiyle mukabele etmi\u015flerdi.\r\n\r\nABD'nin T\u00fcrkiye \u00f6zelinde bu vergileri iki kat\u0131 oran\u0131nda uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u00fczerine de T\u00fcrkiye, DT\u00d6 hukukundan kaynaklanan haklar\u0131 paralelinde, ABD'ye kar\u015f\u0131, \u00e7e\u015fitli \u00fcr\u00fcnlerde ayn\u0131 oranda vergi koyarak kar\u015f\u0131l\u0131k vermi\u015fti.\r\n\r\nKaynak: AA,"Bunlarda y\u00fczde 25 ve y\u00fczde 10 olarak