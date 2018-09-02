Türkiye Akdeniz'de teyakkuza geçti

ABD, Tomahawk f\u00fczesi y\u00fckl\u00fc sava\u015f gemilerinin y\u00f6n\u00fcn\u00fc Akdeniz\u2019e \u00e7evirirken, Rusya da 25 gemi ve 30 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131yla tatbikat ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. ,Bu geli\u015fmeler \u00fczerine, uzun s\u00fcredir 10 gemiyle Akdeniz n\u00f6beti tutan Deniz Kuvvetleri, sava\u015f gemilerinin say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131.\r\n,Akdeniz\u2019de artan hareketlilik, T\u00fcrk Deniz Kuvvetleri\u2019nin de yak\u0131n markaj\u0131nda. ABD\u2019nin Tomahawk f\u00fczesi y\u00fckl\u00fc sava\u015f gemileri y\u00f6n\u00fcn\u00fc Akdeniz\u2019e \u00e7evirirken, Rus sava\u015f gemileri d\u00fcn 25 gemi ve 30 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131yla tatbikat ba\u015flatt\u0131. Do\u011fu Akdeniz, \u0130dlib \u00fczerinden geriliyor. Olas\u0131 m\u00fcdahaleyi desteklemeyen T\u00fcrkiye ise denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmas\u0131 kapsam\u0131nda gerekli her t\u00fcrl\u00fc tedbiri alm\u0131\u015f durumda. \u00c7ok say\u0131da gemi Do\u011fu Akdeniz\u2019de n\u00f6bet tutuyor.\r\n\r\n,\u0130dlib\u2019de kimyasal sald\u0131r\u0131 s\u00f6ylemleri \u00fczerinden Akdeniz\u2019de hareketlilik artt\u0131r\u0131ld\u0131. Halen 9 sava\u015f gemisi ve 2 denizalt\u0131s\u0131yla Akdeniz\u2019de ciddi oranda sava\u015f gemisi varl\u0131\u011f\u0131 bulunan Rusya, b\u00f6lgeye, yeni nesil f\u00fczelerle donat\u0131lm\u0131\u015f en b\u00fcy\u00fck sava\u015f gemisi filosunu g\u00f6nderme karar\u0131 ald\u0131. D\u00fcn itibariyle de Rus donanmas\u0131 Akdeniz\u2019de 25 sava\u015f gemisi ve 30 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 askeri tatbikat ba\u015flatt\u0131. Amerika\u2019n\u0131n m\u00fcdahale s\u00f6ylemleri \u00fczerine ba\u015flat\u0131lan tatbikat, s\u00fcresi uzat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 taktirde 8 Eyl\u00fcl\u2019e kadar s\u00fcrecek. Tatbikat devam etti\u011fi s\u0131rada da 7 Eyl\u00fcl\u2019de Astana garant\u00f6r\u00fc T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran liderleri Tebriz\u2019de bir araya gelecek. Bu s\u00fcrede de tatbikat yoluyla Akdeniz\u2019den Suriye\u2019ye s\u00fcrpriz m\u00fcdahalelerin de \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015f olundu.\r\n\r\n,Yine ABD ile ba\u015fta \u0130ngiltere ve Fransa olmak \u00fczere NATO \u00fcyesi \u00fclkeler Akdeniz\u2019deki sava\u015f gemilerini haz\u0131rl\u0131kl\u0131 tutuyor. Rusya, ABD\u2019nin Karni ve Ross destroyerlerini 24 saat i\u00e7inde Suriye\u2019ye sald\u0131r\u0131ya haz\u0131r hale getirebilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ABD donanmas\u0131na ait USNS Carson City T-EPF-7 isimli 103 metrelik sava\u015f gemisi de Akdeniz\u2019e inmek \u00fczere \u00c7anakkale bo\u011faz\u0131ndan \u00f6nceki g\u00fcn ge\u00e7i\u015f yapt\u0131. Amerika, Suriye\u2019ye daha \u00f6nce Akdeniz, K\u0131z\u0131ldeniz ve Basra K\u00f6rfezi\u2019ndeki sava\u015f gemilerinden f\u00fcze f\u0131rlatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130dlib\u2019e olas\u0131 m\u00fcdahaleyi desteklemeyen T\u00fcrkiye ise uzunca bir s\u00fcredir Akdeniz\u2019de s\u00fcrekli teyakkuz halinde. Son geli\u015fmelerle birlikte de, denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmas\u0131 kapsam\u0131nda gerekli her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da gemi Do\u011fu Akdeniz\u2019de n\u00f6bet tutuyor. Deniz Kuvvetleri, Do\u011fu Akdeniz\u2019de artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f tedbirler ile rutin g\u00f6revler kapsam\u0131nda uzunca bir s\u00fcredir 10\u2019dan fazla gemiyle s\u00fcrekli varl\u0131k g\u00f6steriyordu. Bug\u00fcn, bu say\u0131 daha da artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\nDeniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgedeki askeri hareketlili\u011fi anbean takip ediyor.\r\n\r\n,Asker kaynaklara g\u00f6re Akdeniz\u2019de Rus sava\u015f gemisi kadar T\u00fcrk sava\u015f gemisi b\u00f6lgede g\u00f6rev yap\u0131yor. Kesin rakam olmamakla birlikte, Akdeniz ve Karadeniz\u2019de T\u00fcrk donanmas\u0131n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 artarak devam ediyor. T\u00fcrk donanmas\u0131 Akdeniz\u2019de sadece \u0130dlib gerilimi de\u011fil T\u00fcrk deniz sular\u0131 ve enerji sahalar\u0131ndaki oldubitti \u00e7abalar\u0131na kar\u015f\u0131 da g\u00fcvenli\u011fi temin ediyor., Akdeniz\u2019de halen Rusya, Amerika, \u0130ngiltere, Fransa\u2019n\u0131n yan\u0131s\u0131ra Alman ve \u0130talyan donanmas\u0131 ile \u0130srail, Yunanistan ve M\u0131s\u0131r gemileri de bulunuyor.\r\n\r\n,Kaynak: Yeni \u015eafak\r\n\r\n