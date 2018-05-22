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Türkiye Gazetesi

Türkiye bunu konuşuyor! İşte listenin sürprizi

Türkiye bunu konuşuyor! İşte listenin sürprizi
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AK Parti’nin 24 Haziran seçimleri için YSK’ya sunulan milletvekili listelerinden büyük sürprizler yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım dahil, 21 bakan milletvekili adayı gösterildi, bazı bakan ve parti yöneticilerinin seçim bölgeleri değiştirildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu ve Damla Peker'in aktardığına göre kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Güçlü Meclis’ yapısını oluşturmaya dönük bir liste ortaya çıkardığı yorumları yapıldı. AK Parti’nin 316 kişilik milletvekili grubundan, 23’ü kendi isteği ile olmak üzere toplam 149 milletvekili 24 Haziran seçimlerinde liste dışı kaldı. 167 milletvekilinin yeniden aday gösterildiği AK Parti listelerine "Sadakat, güven, uyumlu çalışma" kriterleri damga vurdu. Liste dışı kalan milletvekilleri ile ilgili olarak ise teşkilatlarla yaşanan problemler, kamuoyunda yanlış anlaşılacak açıklamaları ve Meclis’teki performanslarının etkili olduğu belirtildi.

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