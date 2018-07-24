Türkiye'de akşam 103 dakika boyunca 'kanlı' görünecek!

27 Temmuz ak\u015fam saat 20.15'ten itibaren T\u00fcrkiye genelinde herkes g\u00f6k y\u00fcz\u00fcnde onu g\u00f6recek!\r\n,Bu y\u0131l\u0131n en \u00f6nemli do\u011fa olaylar\u0131ndan birisi olan 'kanl\u0131' Ay tutulmas\u0131 i\u00e7in art\u0131k geri say\u0131m ba\u015flad\u0131.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131ndan milyonlarca insan\u0131n merakla bekledi\u011fi tutulma, 21. y\u00fczy\u0131l\u0131n en uzun kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131 olacak.\r\n,Ay'\u0131n tam 1 saat 43 dakika boyunca tamamen k\u0131z\u0131l renge b\u00fcr\u00fcnece\u011fi muhte\u015fem do\u011fa olay\u0131, en iyi T\u00fcrkiye'den g\u00f6r\u00fclecek.\r\n,Kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131, yaln\u0131zca Ay'\u0131n dolunay evresi ve Ay tutulmas\u0131n\u0131n ayn\u0131 anda ya\u015fanmas\u0131yla g\u00f6zlemlenebiliyor.\r\n,Tam bir tutulman\u0131n ger\u00e7ekle\u015fecek olmas\u0131 nedeniyle Ay, tamam\u0131yla D\u00fcnya'n\u0131n g\u00f6lgesi alt\u0131nda kalacak.\r\n,Ancak tam bir tutulma an\u0131nda dahi Ay hi\u00e7bir zaman tamamen karanl\u0131k bir hale b\u00fcr\u00fcnm\u00fcyor.\r\n,D\u00fcnya'n\u0131n atmosferinden ge\u00e7en G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131 Ay'\u0131n y\u00fczeyinde k\u0131z\u0131l\u0131ms\u0131 bir renk olu\u015fturacak.\r\n,Ay'\u0131n hafif k\u0131rm\u0131z\u0131 renge b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc bu olay da "Kanl\u0131 Ay" olarak biliniyor.\r\n,21. y\u00fczy\u0131l\u0131n en uzun kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131 27 Temmuz'da ger\u00e7ekle\u015fecek. Tutulma, T\u00fcrkiye'de saat 20.15 gibi ba\u015flayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek.\r\n,Ay'\u0131n k\u0131z\u0131l\u0131ms\u0131 bir hale b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ise en iyi 23.25 gibi g\u00f6zlemlenebilecek.\r\n,Kanl\u0131 Ay tutulmas\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 27 Temmuz g\u00fcn\u00fcnde ayn\u0131 zamanda \u00e7ok \u00f6nemli ikinci bir astronomi olay\u0131 daha ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n