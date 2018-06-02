Türkiye'de bir ilk! Böyle başladı...

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131nca (MEB) liselere yerle\u015ftirmede bu y\u0131l ilk kez uygulanan ve 8'inci s\u0131n\u0131fa devam eden \u00f6\u011frencilerin iste\u011fe ba\u011fl\u0131 girdi\u011fi merkezi s\u0131nav saat 09.30'da ba\u015flad\u0131.,S\u0131nav yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6\u011frencilerin iste\u011fe ba\u011fl\u0131 girdi\u011fi s\u0131nav, iki b\u00f6l\u00fcm halinde uygulanacak. S\u0131navda \u00e7oktan se\u00e7meli 90 soru y\u00f6neltilecek. ,S\u0131nav\u0131n birinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fc saat 11.30'da ba\u015flayacak. S\u0131nav\u0131n birinci b\u00f6l\u00fcm\u00fc 50 soruluk s\u00f6zel alandan olu\u015facak ve 75 dakika s\u00fcrecek. Say\u0131sal alandan 40 soru y\u00f6neltilecek ikinci b\u00f6l\u00fcm ise 60 dakika s\u00fcrecek.\r\n\r\n,S\u00f6zel b\u00f6l\u00fcmde, 8'inci s\u0131n\u0131f T\u00fcrk\u00e7e dersinden 20, din k\u00fclt\u00fcr\u00fc ve ahlak bilgisi, T.C. \u0130nk\u0131lap Tarihi ve Atat\u00fcrk\u00e7\u00fcl\u00fck, yabanc\u0131 dil derslerinden 10'ar soru, say\u0131sal b\u00f6l\u00fcmde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'\u015fer soru y\u00f6neltilecek.\r\n\r\n, \u0130ki b\u00f6l\u00fcm aras\u0131nda, \u00f6\u011frencilerin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 gidermesi ve dinlenmesi i\u00e7in 45 dakikal\u0131k s\u00fcre verilecek. Bu s\u00fcrede \u00f6\u011frenciler, okullardan ayr\u0131lamayacak.\r\n\r\n,Merkezi s\u0131nav\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 22 Haziran'da a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\nS\u0131navla ve s\u0131navs\u0131z \u00f6\u011frenci alan okullara tercih ve yerle\u015ftirmeye ili\u015fkin i\u015f ve i\u015flemler, 2018 y\u0131l\u0131 Tercih ve Yerle\u015ftirme K\u0131lavuzu'nda yer alacak.