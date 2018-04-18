Türkiye'de bulundu, incelemeye alındı! Zehir saçıyor

T\u00fcrkiye'de bulundu, incelemeye al\u0131nd\u0131! Zehir sa\u00e7\u0131yor,.,Merkeze ba\u011fl\u0131 30 haneli Topalan k\u00f6y\u00fcnde her y\u0131l ortaya \u00e7\u0131kan y\u0131lanlar incelemeye al\u0131nd\u0131. Y\u00f6re halk\u0131n\u0131 tedirgin eden y\u0131lanlar\u0131n nesli t\u00fckenmekte olan Wagner Engere\u011fi y\u0131lan\u0131 oldu\u011fu belirlendi. ,Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fclke genelinde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc illerin biyo\u00e7e\u015fitlili\u011fi projesi kapsam\u0131nda Bing\u00f6l\u2019de de incelemelerde bulunan Ad\u0131yaman \u00dcniversitesi Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Biyoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Zooloji Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. Mehmet Z\u00fclf\u00fc Y\u0131ld\u0131z ve beraberindeki ekip, her y\u0131l ortaya \u00e7\u0131kan y\u0131lanlar\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ald\u0131klar\u0131n\u0131 aktard\u0131.,Bu t\u00fcr\u00fcn neslinin t\u00fckenmekte oldu\u011funu ifade eden Do\u00e7. Dr. Y\u0131ld\u0131z, \u201cBu b\u00f6lgeye geldi\u011fimiz zaman ge\u00e7en y\u0131llarda bu engere\u011fin bu b\u00f6lgelerde g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc haberini ald\u0131k ve Topalan k\u00f6y\u00fcne geldik. T\u00fcrkiye\u2019de nesli tehlike alt\u0131nda olan bir t\u00fcrd\u00fcr. ,Daha \u00f6nce Bing\u00f6l\u2019de oldu\u011fu bilinmiyorduk ilk kez yap\u0131lan haberlerin ard\u0131ndan \u00f6\u011frendik. Bu proje kapsam\u0131nda da bu t\u00fcr\u00fc tespit etmek, incelemek istedik. K\u0131\u015f uykusundan yeni \u00e7\u0131kan, \u0131s\u0131nmak i\u00e7in g\u00fcne\u015flenen bireyleri tespit ettik. ,Bulunan alan bu y\u0131lan\u0131n k\u0131\u015f uykusuna yatt\u0131\u011f\u0131 bir b\u00f6lge bu nedenle, Nisan ay\u0131 sonu veya May\u0131s ay\u0131n\u0131n ilk iki haftas\u0131 g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131karak g\u00fcne\u015flenirler. Zehirli bir y\u0131lan t\u00fcr\u00fcd\u00fcr ancak y\u00fcksekleri tercih eder ve so\u011fu\u011fu sever. Bu nedenle y\u00fcksek kesimlerden pek a\u015fa\u011f\u0131 inmez. Zehirlidir ancak sald\u0131rgan de\u011fildir, h\u0131zl\u0131 da de\u011fildir. Rahats\u0131z edilmedi\u011fi s\u00fcrece kesinlikle bir zarar\u0131 dokunmaz hatta insan fark etti\u011fi anda ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,Wagner Engerek y\u0131lan\u0131n\u0131n sadece T\u00fcrkiye\u2019de bulundu\u011funu kaydeden Y\u0131ld\u0131z, \u201cWagner Engere\u011fi sadece T\u00fcrkiye\u2019de olan bir t\u00fcrd\u00fcr ve zehir i\u00e7eri\u011fi tam olarak bilinmiyor. ,Bu \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda y\u0131lanlardan zehir alarak zehir i\u00e7eri\u011fini tespit edece\u011fiz, i\u00e7erisinde bulunan maddeleri tespit edece\u011fiz. Daha sonra herhangi bir vatanda\u015f\u0131 \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 zaman m\u00fcdahale edilebilmesi i\u00e7in bu zehirlerden anti-serum \u00fcretimi yapaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Topalan K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Hikmet \u00c7aka ise \u201cBizim k\u00f6yde g\u00f6r\u00fclen bu y\u0131lanlar daha \u00f6nceden bizi tedirgin ediyordu ama Ad\u0131yaman \u00dcniversitesinden gelen ekibin bu y\u0131lan t\u00fcr\u00fcn\u00fc incelemeye almas\u0131 bizi mutlu etti. Umar\u0131m bize fazla zarar\u0131 olmayacak. Ekibin bize verdi\u011fi bilgilere g\u00f6re de, rahats\u0131z etmedi\u011fimiz s\u00fcrece herhangi bir zarar\u0131 dokunmayacak. Bizim i\u00e7imize bu bilgi su serpti\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n