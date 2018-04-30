Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu

T\u00fcrkiye`de bulunmayan siyah ku\u011fu i\u00e7in Akut ekibi seferber oldu, gece yar\u0131s\u0131 operasyon yapt\u0131lar.\r\n,Bodrum\u2019da sahile gelen siyah ku\u011fu g\u00f6renleri \u015fok etti. T\u00fcrkiye\u2019de bulunmayan bir cins olan siyah ku\u011fu yetkilileri alarma ge\u00e7irdi. Akut ekipleri ku\u011fuyu bulmak i\u00e7in seferber oldu.\r\n,Bitez sahilinde oturan vatanda\u015flar kar\u015f\u0131lar\u0131ndan siyah renkli ku\u011fu g\u00f6r\u00fcnce \u015fok oldu.. Ku\u011funun bitkin halde oldu\u011funu s\u00f6yleyen vatanda\u015flar foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekip Yaban Hayat\u0131 koruma kuruluna g\u00f6nderdi.\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri inceleyen Yaban Hayat\u0131 Koruma Kurulu yetkililer g\u00f6zlerine inanamad\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de bulunmayan bir cins olan Siyah ku\u011fu i\u00e7in Akut ekibini arayarak yard\u0131m istedi. Bodrum Akut ekibi siyah renkli ku\u011fu i\u00e7in arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n,Gece yar\u0131s\u0131 yap\u0131lan operasyonda siyah ku\u011fu i\u00e7in deniz ve sahil kenar\u0131 didik didik arand\u0131. 7 ki\u015filik ekiple Bitez sahiline ve deniz arayan Akut ekibi vatanda\u015flardan bilgi alarak ku\u011funun gitti\u011fi y\u00f6nde ilerlemeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcren arama sonucunda ku\u011funun izine rastlanmad\u0131.\r\n,,Ku\u011fuyu son olarak sahil kenar\u0131nda g\u00f6ren vatanda\u015flar ise havan\u0131n kararmas\u0131yla birlikte ku\u011funun g\u00f6zden kayboldu\u011funu ve durumu Akut ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.\r\n